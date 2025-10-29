Denuncian un lanzamiento de piedras a varios vehículos desde el Parque Alonso Sánchez de Huelva

El grupo Andalucía Por Sí-Andalucistas Huelva ha hecho una denuncia a través de sus redes sociales sobre un suceso que tuvo lugar en la noche del pasado sábado.

Así, señalan que les comunicaron que varios individuos estuvieron lanzando grandes trozos de piedras desde arriba del Parque Alonso Sánchez hacia los vehículos que circulaban por la calle Argantonio y la Cuesta de las Tres Caídas.

Como consecuencia de este acto incívico, al menos un vehículo sufrió daños, con lo que desde dicha formación política exigen «un plan urgente de vigilancia y seguridad».

«No es un hecho aislado. Usuarios de la zona canina del Parque de la Esperanza ya habían advertido antes de lanzamientos de botellas y objetos, dejando la zona llena de cristales. Ahora arrancan barandillas y ladrillos para seguir creando un peligro que puede terminar en tragedia», destacan también desde el grupo Andalucía Por Sí-Andalucistas Huelva.

Cascotes de piedras en un abandonado Parque Alonso Sánchez andalucía por sí

Solicitan a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y a la subdelegada del Gobierno, María José Rico, «que tomen medidas ya antes de que tengamos que lamentar consecuencias irreparables».

Concluyen su comunicado en las redes sociales indicando que «durante nuestra visita comprobamos restos de piedras, ladrillos amontonados y una barandilla arrancada… todo un ejemplo del abandono que sufre este parque. Los vecinos están hartos de botellones, destrozos y miedo. Y ahora, quienes pasan en sus vehículos por la zona se están jugando la vida».