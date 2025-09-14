Desactivada la emergencia por el incendio de Bonares y controlado el de Paterna, declarado el viernes

El dispositivo del Plan Infoca ha dado por controlado en la mañana de este domingo el incendio forestal declarado el pasado viernes en Paterna del Campo. Este avance se suma a la estabilización, durante la noche del sábado, del fuego originado en Bonares, lo que ha permitido desactivar la fase 1 de emergencias y reabrir la carretera A-484, que permanecía cortada a causa de las llamas.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, desactivó a las 21.34 horas del pasado sábado la fase de emergencia, en su situación operativa 1, del Plan Infoca para el incendio declarado ese mismo día en el paraje Arroyo el Colmenar de Bonares. Esta decisión se tomó tras la estabilización del fuego, lograda gracias a la intensa intervención del dispositivo desplegado, lo que también posibilitó el restablecimiento de la circulación en la A-484, que había sido cortada en ambos sentidos.

A pesar de la desescalada, el Plan de Emergencias por Incendios Forestales se mantiene activo en fase de preemergencia, situación operativa 0, como es habitual en la época de peligro medio y alto. Durante la tarde del sábado, los efectivos del Infoca combatieron las llamas con un amplio despliegue que incluyó hasta una decena de aeronaves y más de medio centenar de bomberos forestales. Los trabajos nocturnos para avanzar hacia el control y la extinción definitiva continuaron con dos grupos de bomberos forestales, dos vehículos autobombas, dos buldóceres y dos agentes de medio ambiente. Cabe destacar que este ha sido el segundo incendio en Bonares en las últimas 24 horas, sumándose a otros dos fuegos estabilizados en la provincia, localizados en Calañas y Paterna del Campo.

Antonio Sanz ha querido subrayar el «esfuerzo y eficacia» del dispositivo Infoca para afrontar estas «complicadas jornadas» y ha insistido en pedir a la ciudadanía que extreme la precaución ante el aumento de las temperaturas. El servicio de emergencias 112 recibió los primeros avisos sobre el incendio en torno a las 15.40 horas, movilizando de inmediato a la Guardia Civil, Policía Local, Consorcio Provincial de Bomberos, COP Infoca y la Unidad de Policía Nacional adscrita a la comunidad.

Dos días para el de Paterna

Por otro lado, el Plan Infoca dio por controlado a las 10.03 horas de este domingo el incendio que se declaró el pasado viernes, 12 de septiembre, en el paraje Los Almendrillos, en el término municipal de Paterna del Campo. Cerca de 90 medios terrestres han trabajado durante los dos últimos días para conseguirlo, y ahora los efectivos continúan con las labores de remate y liquidación para su completa extinción.

La complejidad del incendio, debida a las condiciones del terreno, la elevada carga de masa forestal y factores meteorológicos desfavorables como el viento, obligó a reforzar los medios en tres ocasiones. Por aire, el Infoca desplegó tres aviones de carga en tierra, dos aviones anfibios ligeros, un avión de coordinación y cuatro helicópteros –dos semipesados y dos pesados–. En la fase de estabilización, el dispositivo terrestre incluía diez grupos de bomberos forestales –sumando 70 efectivos–, además de técnicos de extinción y operaciones, agentes de medio ambiente, seis vehículos autobomba y cuatro buldóceres.