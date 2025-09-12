El Infoca refuerza los medios para controlar un incendio declarado en Paterna del Campo

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, trabaja desde este viernes en las labores de extinción de un incendio declarado poco antes de las tres de la tarde en el paraje Los Almendrillos, en término municipal de Paterna del Campo.

En la zona trabajan siete grupos de bomberos forestales (BBFF), cuatro brigadas de refuerzo (Bricas), cuatro técnicos de operaciones (TOP), un agente de medio ambiente (AAMM) y un técnico de extinción (TEX), apoyados por cinco vehículos autobomba y dos buldóceres.

Desde el aire intervienen tres aviones de carga en tierra, dos aviones anfibios ligeros, un avión de coordinación (ACO), además de dos helicópteros semipesados y otros dos pesados.

El operativo se completa con una Unidad Médica, una de Análisis y otra Meteorológica.

Refuerzo del operativo

El operativo se ha visto obligado a incrementar hasta en tres ocasiones los medios desplegados debido a las complicaciones que presenta el fuego, favorecido por la abundante masa forestal de la zona, la acción del viento y unas condiciones meteorológicas que no estarían ayudando a las tareas de extinción de los efectivos.

Cabe reseñar que después de algunos días con temperaturas más suaves, este viernes se ha registrado una subida en los termómetros de la provincia, endureciendo las condiciones en las que trabaja el personal del Infoca que se enfrenta a las llamas.