Detenidos dos españoles en relación con la muerte de un cabo de la GNR en el Algarve

Dos ciudadanos españoles fueron detenidos este martes en relación con el atropello a una embarcación de la Guardia Nacional Republicana (GNR) ocurrido la noche del lunes en el Guadiana, un suceso que costó la vida a un cabo del cuerpo y dejó a otros tres agentes heridos.

Según informan varios medios lusos, los sospechosos fueron identificados este martes por la tarde por efectivos de la GNR que realizaban labores de control en el entorno del puente internacional del Guadiana. Tras ser interceptados, fueron entregados a la Policía Judicial portuguesa, que se ha hecho cargo de la investigación.

En el vehículo en el que viajaban se encontraron grandes cantidades de dinero —alrededor de 50.000 euros—, lo que refuerza la hipótesis de su implicación en actividades ilícitas.

Desde la GNR se confirmó que ambos individuos eran conocidos por su relación con el tráfico de drogas y no descartó que haya más personas implicadas en el incidente.

Suceso en el río Guadiana

El trágico suceso tuvo lugar en el río Guadiana, cuando una lancha rápida, presuntamente utilizada por narcotraficantes, embistió a una embarcación de la GNR durante una operación de patrulla. El impacto provocó la muerte de un cabo y heridas de diversa consideración a tres agentes.

Las autoridades portuguesas y la Guardia Civilmantienen desplegado un amplio dispositivo de vigilancia en la zona fronteriza con Huelva mientras prosigue la investigación sobre el suceso.