Golpe al narcotráfico en el Guadiana: 1.660 kilos de hachís intervenidos en dos embarcaciones

La Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria han decomisado 1.660 kilos de hachís en una operación conjunta desarrollada en el río Guadiana, en el marco de un dispositivo activado para interceptar un alijo que pretendía entrar por esta vía fluvial.

La actuación se inició la tarde del 11 de agosto, cuando las fuerzas de seguridad tuvieron conocimiento de la inminente llegada de la droga. Sobre las 18.00 horas, los agentes detectaron cómo dos embarcaciones recreativas realizaban un transbordo de fardos desde una tercera embarcación semirrígida.

En su trayecto de regreso, ambas embarcaciones quedaron varadas en el Caño Canela, momento en el que fueron abordadas por efectivos de los tres cuerpos. Durante la inspección, los investigadores descubrieron dos dobles fondos ocultos bajo los mandos de gobierno, accesibles al abatir las timoneras. En el interior se hallaron 39 fardos y 13 tabletas sueltas de hachís, con un peso total que superaba la tonelada y media. Tanto la droga como las embarcaciones han sido incautadas y trasladadas para su depósito judicial.

En los últimos meses, el río Guadiana se ha convertido en escenario recurrente de grandes golpes contra el narcotráfico, con varias operaciones destacadas. Hace tan solo unos días la Guardia Civil intervenía más de 1.000 kilos de cocaína en un pesquero que atracó en el puerto de Ayamonte desde el río Guadiana.

El pasado mes de mayo, la Guardia Civil y la Guarda Nacional Republicana portuguesa interceptaron una embarcación semirrígida tras recibir un aviso desde Vila Real de Santo António. Durante la persecución, la lancha arrojó al agua 93 fardos que, una vez recuperados, sumaron más de 3.700 kilos de hachís.

Apenas dos meses después, entre el 7 y el 11 de julio, un macrodispositivo coordinado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Huelva, en colaboración con la GNR, permitió desarticular la mayor red de narcolanchas detectada hasta la fecha en España y Portugal. La operación se saldó con la incautación de 7.273 kilos de hachís, 650 kilos de cocaína, 18 embarcaciones de alta velocidad, 40 motores, vehículos, armas, joyas y decenas de detenciones en varias provincias.

Durante el mes de julio se han sucedido igualmente operaciones que han permitido la incautación de droga en el entorno del río, que sigue demostrando su relevancia estratégica del Guadiana como vía de entrada de droga a la península.