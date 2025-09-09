Herido grave un trabajador de pirotecnia al explotarle un cohete durante las fiestas de Niebla

Un grupo de personas observa un espectáculo de fuegos artificiales

Un trabajador de pirotecnia de 57 años de edad ha precisado traslado hospitalario tras resultar herido al explotarle un cohete durante las fiestas de Niebla, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Varios testigos alertaron sobre las 23.20 horas de este lunes 8 de septiembre al teléfono de emergencias 112 para pedir ayuda para un trabajador de pirotecnia que había resultado gravemente herido al explotarle un cohete durante las fiestas del municipio.

Acto seguido se movilizó rápidamente a Policía Local, Guardia Civil y Centro de Emergencias Sanitarias 061, que desplazó al lugar dos equipos médicos. El herido, de 57 años de edad, fue evacuado al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva en estado grave.

De todo ello se ha informado tanto a la Inspección de Trabajo como al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.