El incendio de Calañas, ya sin llama, mantiene activa aún la fase de emergencia

Imagen aérea de la zona afectada por el incendio declarado junto al embalse de Teliarán de Calañas

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha comunicado este sábado que, en estos momentos, no hay llama en todo el perímetro en el que se ha producido el incendio declarado en el paraje del embalse de Teliarán, en el término municipal de Calañas, que mantiene activada la fase de emergencia en su situación operativa 1 del Plan Infoca.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, los efectivos desplazados están llevando a cabo el enfriamiento de los puntos calientes en el área ya quemada por el fuego declarado sobre las 16.27 horas de este pasado viernes. Además, ha indicado que durante esta madrugada, los servicios de extinción han cerrado el perímetro en el frente que podía tener un mayor potencial de vegetación.

Asimismo, ha detallado que en la zona trabajan actualmente 40 bomberos forestales, cinco técnicos de operaciones, un técnico de extinción, dos agentes de medio ambiente, una unidad médica, una unidad de Meteorología y un helicóptero ligero.

Durante la noche se han llevado a cabo relevos entre los equipos, por lo que el número de efectivos en el terreno se ha mantenido. Las mismas fuentes han precisado que la activación de este nivel de emergencia responde a la proximidad del incendio a las carreteras HU-5101 y a las vías ferroviarias, no porque exista riesgo directo para la población.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, anunció a través de sus redes sociales la activación de la fase de emergencia, en su situación operativa 1, del Plan Infoca, a las 18.50 horas de este pasado viernes.

Esta fase se activa en aquellos incendios que, aunque puedan ser controlados con los medios y recursos ordinarios disponibles por la Junta de Andalucía, presentan una posible evolución que hace necesario implementar medidas específicas para la protección de las personas y de bienes no forestales.

En este caso, el operativo ha procedido al alejamiento preventivo de un diseminado rural próximo al incendio, al tiempo que se ha cerrado el tráfico ferroviario en la zona y se ha cortado la carretera A-478, vía que une Zalamea con Calañas, en el kilómetro 22.