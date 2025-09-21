Incendio en Huelva: Arden 70 chabolas en Palos de la Frontera

Bomberos refrescan la zona del incendio tras extinguirlo
Mario Asensio Figueras

Mario Asensio Figueras

Huelva

Un incendio ocurrido esta madrugada a afectado a 70 chabolas de un asentamiento cercano al Polígono San Jorge de Palos de la Frontera. El Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva han informado de que el fuego se extendió por una superficie de unas cuatro hectáreas.

Las llamas se originaron sobre las 4.53 horas de la madrugada por causas que aún se están investigando.

Zona de incendio

Los efectivos trabajan en las tareas de refresco y control de la zona tras extinguir las llamas. Hasta el lugar del suceso se desplazaron siete bomberos y cinco vehículos de los parques de San Juan del Puerto y Punta Umbría.

