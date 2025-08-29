Narcotráfico en Huelva: detenidos dos tripulantes de un pesquero que ocultaba 1.800 kilos de hachís

Una operación conjunta de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria ha culminado con la intervención de 1.824 kilos de hachís en la costa onubense. La droga fue localizada en un barco pesquero que navegaba hacia Isla Cristina, y sus dos tripulantes han sido detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

El dispositivo se activó tras recibir información sobre un posible alijo de hachís que pretendía ser introducido en territorio español a través de la costa de Isla Cristina. A raíz de esta alerta, se estableció un operativo coordinado entre los tres cuerpos de seguridad para interceptar el cargamento.

La intervención tuvo lugar a las 02.15 horas de la madrugada del pasado 27 de agosto. Agentes del Grupo Marítimo del Estrecho de la Guardia Civil abordaron el pesquero cuando se encontraba a tres millas al sur de la desembocadura del río Guadiana. Durante la inspección inicial, los agentes localizaron una gran cantidad de fardos, por lo que custodiaron la embarcación y a sus ocupantes hasta el puerto pesquero de Isla Cristina para una revisión exhaustiva.

Una vez en tierra, los agentes desplegados procedieron a la inspección completa del barco. En total, se hallaron 48 fardos de hachís repartidos entre la cubierta y la bodega, con un peso total de 1.824 kilogramos.

Los dos tripulantes fueron detenidos y, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente. Tanto la embarcación como la droga incautada han quedado en depósito judicial.