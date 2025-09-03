Persecución en Matalascañas: Roba un vehículo de la Junta y lo acaba estrellando contra la valla del Parque Dunar

La Policía Local de Almonte detuvo en la madrugada de este miércoles a un individuo que protagonizó una peligrosa huida por los alrededores de Matalascañas mientras conducía un vehículo oficial de la Junta que había sustraído previamente en la zona de La Rocina.

Según informa la Platafoma de Policías Locales de Almonte, el sospechoso, ahora detenido, sustrajo un vehículo de los agentes de Medio Ambiente y emprendió la huida hacia Matalascañas. A través de radio, fueron advertidos los agentes que estaban operativos para que pudieran darle alcalce. Se da la circunstancia que este martes noche, miércoles de madrugada sólo estaban cubriendo ese núcleo urbano un único coche de la Policía Local con dos funcionarios policiales a pesar de que oficialmente no ha acabado aún el periodo de vacaciones de verano.

Así quedó la valla del perímetro del parque dunar tras el impacto H24

A pesar de la escasa presencia policial, la Policía consiguió interceptar el vehículo sospechoso a la altura de la gasolinera que hay en la entrada de Matalascañas, pero el conductor decidió pisar el acelerador e intentar huir a pie. Una maniobra arriesgada que acabó en el perímetro del parque dunar donde perdió el control del vehículo oficial y lo estrelló contra la valla. Como no podía continuar circulando, el individuo -detalla la plataforma-, trató de escaparr a pie, «lanzándose por un talud y ocultándose entre pinares y matorrales». Pero todo fue en vano porque finalemnte fue arrestado por los agentes de la Policía Local. Se le investiga por delitos de daños, conducción temararia y sustración de vehículo.

«Esta actuación vuelve a reflejar la profesionalidad y entrega de nuestros compañeros, que a pesar de las carencias de medios, supieron dar una respuesta rápida, eficaz y contundente. Otro ejemplo más de que la vocación de servicio y el compromiso con la seguridad ciudadana están siempre por encima de las dificultades«, señalan desde la citada plataforma.