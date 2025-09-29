Accidente en Huelva: Herido el conductor de un camión en la A-435

En la tarde de este lunes el conductor de un camión ha resultado herido cuando circulaba por la N-435. El accidente tuvo lugar en el punto kilométrico 178 de la carretera nacional, en el cruce del Pozuelo, en el término municipal de Zalamea la Real.

En el suceso el conductor del camión resulto herido y quedó atrapado en la cabina del vehículo, de la que tuvo que ser extraído por los bomberos. Posteriormente fue trasladado al hospital por los servicios sanitarios.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva trasladó a cuatro bomberos y dos cabos de turnos de guardia con cuatro vehículos de intervención y rescate. También hubo presencia de efectivos de la Guardia Civil.