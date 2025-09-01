La protectora Rociana Acoge recupera en Sevilla a cuatro de los cinco perros robados

Comparten que están «felices» por el regreso de Kai, Estela, Henry y Molly y lamentan que sigue desaparecido Mozart, por el que ofrecen una recompensa

También ha rescatado a dos pequeñas perras que se encontraban «aterrorizadas»

Roban cinco perros de la protectora de Rociana: «Los queremos, necesitamos encontrarlos»

Los cuatro perros recuperados ROCIANA ACOGE
Mario Asensio Figueras

Huelva

La semana pasada la protectora Rociana Acoge denunció el robo de cinco perros de raza podenco de su centro y solicitaba ayuda para dar con ellos. La Guardia Civil abrió una investigación para esclarecer los hechos y este lunes la propia entidad animalista ha comunicado que han recuperado en la localidad sevillana de Dos Hermanas a cinco de estos perros.

Kai, Mozart, Estela, Henry y Molly han sido recuperados, pero sigue perdido Mozart. «Estamos super felices y tristes por Mozart», expuso en redes sociales la protectora. Explicó en una publicación en redes sociales que les dieron el aviso de que podrían estar en Dos Hermanas Sevilla y los localizaron junto a dos «perras aterradas y no las podíamos dejar allí».

Agradecieron el aviso de las personas que se encontraban en la zona, así como la difusión de medios de comunicación y particulares. No obstante, reclamó «un gran esfuerzo» para recuperar también a Mozart. «Os suplicamos vuestra ayuda de nuevo. Vamos a inundar las redes ahora por Mozart. Gracias».

De hecho ofrecen una recompensa de 800 eros por este perro. "Por favor, a quien lo tenga, devuélvanoslo. Queremos que vuelva a casa. Recompensa de 800 euros, sin preguntas. Sólo queremos que vuelva". Si alguien tiene algún tipo de información puede contactar en los teléfonos 665 79 20 43 y 722 13 41 97

