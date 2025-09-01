La protectora Rociana Acoge recupera en Sevilla a cuatro de los cinco perros robados

La semana pasada la protectora Rociana Acoge denunció el robo de cinco perros de raza podenco de su centro y solicitaba ayuda para dar con ellos. La Guardia Civil abrió una investigación para esclarecer los hechos y este lunes la propia entidad animalista ha comunicado que han recuperado en la localidad sevillana de Dos Hermanas a cinco de estos perros.

Kai, Mozart, Estela, Henry y Molly han sido recuperados, pero sigue perdido Mozart. «Estamos super felices y tristes por Mozart», expuso en redes sociales la protectora. Explicó en una publicación en redes sociales que les dieron el aviso de que podrían estar en Dos Hermanas Sevilla y los localizaron junto a dos «perras aterradas y no las podíamos dejar allí».

Agradecieron el aviso de las personas que se encontraban en la zona, así como la difusión de medios de comunicación y particulares. No obstante, reclamó «un gran esfuerzo» para recuperar también a Mozart. «Os suplicamos vuestra ayuda de nuevo. Vamos a inundar las redes ahora por Mozart. Gracias».

De hecho ofrecen una recompensa de 800 eros por este perro. "Por favor, a quien lo tenga, devuélvanoslo. Queremos que vuelva a casa. Recompensa de 800 euros, sin preguntas. Sólo queremos que vuelva". Si alguien tiene algún tipo de información puede contactar en los teléfonos 665 79 20 43 y 722 13 41 97