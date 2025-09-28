Buscan al responsable de dejar cinco perros abandonados en un parking de Aracena
Los agentes de la Policía Local serrana recuerdan que «el abandono animal es un delito»
Esta semana serán puestos en adopción
Búsqueda desesperada por localizar a un podenco robado en agosto en Rociana: «Es extremadamente vulnerable»
Las adopciones dejan a la perrera municipal con sólo 29 animales, la cifra más baja desde su apertura
Los agentes de la Policía Local de Aracena han denunciado, a través de sus redes sociales, que alguien dejó abandonados este sábado cinco perros recién nacidos en el municipio serrano.
Concretamente dentro de una caja y en el parking de un establecimiento de Aracena, cuyos propietarios avisaron a las autoridades competentes para informarles de lo ocurrido.
Los propios trabajadores del local se pusieron a atender a los animales, que tienen muy pocos días de vida y lógicamente están muy necesitados, por lo que les dieron leche y les prestaron todo tipo de atenciones.
Mientras tanto, la Policía Local de Aracena ya está investigando el suceso para dar con el o los responsables de este hecho. Además, recuerdan que «el abandono animal es un delito».
Ayuntamiento
«Existen cauces eficaces y rápidos si no puedes atender a los animales, pero no el abandono», añaden también los agentes, que confían en encontrar pronto al infractor o infractores de este delito. En las redes sociales varios vecinos han condenado en las últimas horas el suceso.
Y mientras tanto, los animales serán puestos en adopción y se hará cargo de ellos tanto el Ayuntamiento de Aracena como la asociación Huellas Serranas de la localidad onubense.