La Asociación Fuente Clara Cabrera convoca un Concurso de Novela Inédita

La Asociación Fuente Clara Cabrera Mateos convoca el Concurso de Novela Inédita «Jóvenes Escritores» 2026 con el propósito de fomentar la creatividad literaria, la imaginación y el gusto por la escritura entre los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), ciclos formativos y Bachilleratos.

Podrán participar todos los estudiantes matriculados en ESO, ciclos formativos y Bachilleratos durante el curso académico 2025-2026, en cualquier centro educativo público, concertado o privado del territorio nacional.

Cada participante podrá presentar una sola obra, de autoría individual y no premiada previamente en otros certámenes.

Las obras deberán ser originales e inéditas, escritas íntegramente por el/la autor/a. No se aceptarán adaptaciones, traducciones ni textos generados parcial o totalmente mediante inteligencia artificial. La temática es libre, siempre que se respeten los valores éticos y de convivencia.

La extensión mínima será de 40 páginas y la máxima de 60 páginas, en formato: Tamaño DIN A4; Letra Arial o Times New Roman, tamaño 12; Interlineado 1,5; y Márgenes de 2,5 cm. Las obras se presentarán en formato PDF, con el título de la novela y un seudónimo, sin incluir el nombre real del autor/a.

Las obras deberán enviarse por correo electrónico a f2fuente@gmail.com. En el correo se adjuntarán dos archivos: la novela en formato PDF, identificada solo con el título y el seudónimo; y un documento que incluya título de la obra y seudónimo, nombre completo del autor/a, curso y centro educativo, correo electrónico o teléfono de contacto y declaración de que la obra es original e inédita.

Fechas, jurado y premios

La fecha límite de entrega será el día 1 de marzo de 2026. El fallo del jurado se conocerá el día 15 de dicho mes y la entrega de premios el 18.

El jurado estará compuesto por escritores/as, docentes y miembros designados por la Asociación Fuente Clara Cabrera Mateos. Podrá declararse desierto alguno de los premios si lo consideran oportuno. Su fallo será inapelable.

El premio a la mejor novela recibirá 300 euros en bono cultural, 300 euros en metálico y la publicación de la novela. El jurado podrá conceder menciones honoríficas si lo estima conveniente.

Las obras se valorarán conforme a los siguientes criterios: Originalidad y creatividad Capacidad imaginativa y singularidad de la historia; Estructura narrativa Coherencia, ritmo y desarrollo de la trama; Estilo literario y corrección lingüística; Uso del lenguaje, claridad y riqueza expresiva; y Profundidad temática Valores, reflexión y sensibilidad literaria.

Los derechos de autor pertenecerán a sus respectivos creadores. No obstante, los premiados autorizan a la Asociación Fuente Clara Cabrera Mateos a publicar, difundir o reproducir sus obras —total o parcialmente— con fines culturales y sin ánimo de lucro, siempre citando la autoría.