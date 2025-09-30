Los jugadores del IES La Orden Pablo Abián y Silvia Redondo, campeones de dobles mixto en el Máster de Estella

Los deportistas del Club Bádminton IES La Orden Pablo Abián y Silvia Redondo se han proclamado campeones de dobles mixto en el Máster Absoluto disputado el pasado fin de semana en Estella (Navarra). Abián también ha logrado el bronce en Dobles Masculino junto a su hermano Javier.

El jugador aragonés y la jugadora toledana, que se estrenará esta temporada con el primer equipo en la División de honor, se mostraron muy compenetrados logrando el primer puesto del podio de la competición, en la que partían como cabeza de serie 3. La dupla albiazul venció a Marcos Mier y Natalia Lamarca por 21-8 y 21-13, a Mario Masa y Martina Peña por 21-8 y 21-9 y a Aniruddha Yogesh y Celia Ibáñez por 13-21, 21-11, y 21-9. En la semifinal se impusieron a Paula Llavero y Álvaro Moral, cabezas de serie número 2, por 21-13, 18-21 y 21-12. Ya en la final se dieron cita con los favoritos, Jaume Pérez y Claudia Leal a los que también vencieron en un reñido duelo por 19-21, 21-16 y 21-16.

La cantera suma nuevos triunfos

Por su parte, el canterano del Recreativo IES La Orden Darío Bernabé se colgó el bronce en Individual Masculino Sub 15 del Top TTR disputado el pasado domingo 27 de septiembre en Arjonilla (Jaén).

Y la cantera del club onubense ha dominado una vez más en el Provincial de Huelva sumando al palmarés 9 medallas de oro y otras 9 de plata.

El Club Bádminton IES La Orden cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Huelva, Huelva Original, Fundación Unicaja, Diputación de Huelva, Junta de Andalucía, Puerto de Huelva, Hotel Martín Alonso Pinzón, Aguas de Huelva, Rótulos Vanda, Federación Andaluza de Bádminton y Conquero Autorenting y Papelería Enclave y con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte.