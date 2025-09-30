Un pueblo de Huelva celebra este fin de semana su carrera popular en la que puedes ganar premios de 150 euros

Presentación de la prueba en la Diputación de Huelva

Un pueblo de Huelva celebra este domingo 5 de octubre a partir de las 10.00 horas una carrera solidaria que además tiene premios en metálico.

La prueba contará con categorías para todas las edades, con trofeos para los tres primeros clasificados de cada una, así como premios en metálico para la clasificación general masculina y femenina (150, 100 y 50 euros, respectivamente). Como novedad, este año se incluye también una categoría para personas con discapacidad, que recibirán un trofeo de reconocimiento.

Se trata de la VI Carrera Popular 'Villa de Escacena del Campo', cuya salida se producirá desde recinto ferial de la localidad.

Dos asociaciones beneficiadas

La competición cuenta con un dorsal 0 a beneficio de la investigación de la distrofia muscular degenerativa. Concretamente, la recaudación por las inscripciones irá destinado a as asociaciones Duchenne Parent Project y Fundación Noelia, que luchan contra la distrofia muscular degenerativa, una enfermedad rara que afecta a dos niños de la localidad.

Para ello, se ha habilitado un dorsal 0, que permitirá «colaborar con la causa a todas las personas que, aunque no participen en la carrera, quieran aportar su granito de arena», indicó en la presentación del evento el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Escacena del Campo, David Burrero.

La organización espera una participación de entre 150 y 200 corredores, que están consolidando con su participación la prueba. «Cada año, la participación crece, con corredores que llegan no solo de la provincia, sino también de Sevilla, Málaga o incluso del Algarve portugués, lo que supone un importante impulso para Escacena y para sus negocios locales», valoró el concejal.

El diputado de Deportes, Juan Daniel Romero, destacó de esta prueba, que forma parte del Circuito provincial de carreras populares de la Diputación de Huelva, que «se organiza con enorme profesionalidad y dedicación» y que es «un ejemplo de cómo el deporte fomenta hábitos de vida saludables y une a toda la ciudadanía».

Romero ha querido invitar «a todos los aficionados al running a sumarse a esta cita y disfrutar de un municipio tan acogedor como Escacena».