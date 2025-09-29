Precios y lugares donde hacerse socio del mejor equipo de la historia del deporte de Huelva

El Ayuntamiento de Huelva ha acogido esta mañana la presentación de la nueva campaña de abonados del Recreativo IES La Orden, que en esta temporada 2025-2026 lleva por lema 'Orgullo de Huelva', haciendo mención a la cantidad de títulos alcanzados por este club, que lo convierten en todo un orgullo para la ciudad. El acto ha contado con la presencia de la concejal de Deportes, Salud y Consumo, María de la O Rubio, quien han estado acompañada de María Eugenia Lorenzo, presidenta del Club; y de Paco Ojeda, director deportivo.

Respecto al lema de este año, la concejal de Deportes, Salud y Consumo ha asegurado que es un sentimiento que refleja perfectamente lo que significa el IES La Orden para esta ciudad, «porque son orgullo de Huelva por sus títulos, orgullo de Huelva por su historia, por su afición y, sobre todo, orgullo de Huelva por los valores que transmiten: constancia, compromiso y pasión». En este sentido, Rubio ha afirmado que el triunfo del IES La Orden «es también el triunfo de Huelva y por eso, esta campaña de abonados no es solo una invitación a disfrutar del mejor bádminton, sino también una manera de reafirmar nuestra identidad y de sentirnos parte de algo que nos une como ciudad: el orgullo de Huelva».

Por último, la concejal también ha aprovechado su intervención para dar la enhorabuena una vez más al equipo por las victorias de la pasada temporada que les permitieron alzarse con el décimo campeonato y cuarto consecutivo, «porque no es fácil mantenerse en lo más alto, y este club lo consigue gracias al trabajo en equipo, al esfuerzo diario de jugadores, cuerpo técnico y directiva, y al apoyo de una afición que nunca falla y, por supuesto del Ayuntamiento, que un año más les tiende la mano y les apoya como ejemplo de esfuerzo, de superación y de éxito colectivo, así que vamos a seguir caminando a su lado».

Por su parte, la presidenta del club, María Eugenia Lorenzo, ha agradecido el apoyo al Ayuntamiento, y ha insistido en la importancia de esta campaña, «con la que sobre todo queremos decirle a los onubenses que los necesitamos y los queremos ver en el Andrés Estrada, ya que sin duda una de nuestras fortalezas es nuestra afición».

La presentación de la campaña de abonados del IES La Orden se ha celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de Huelva h24

De otro lado, el director deportivo del equipo onubense, Paco Ojeda, ha declarado que «este año nos hemos reforzado muy bien, con fichajes de primer nivel que vienen a consolidar un bloque femenino fuerte, completo y versátil. Por lo que estamos muy ilusionados con la nueva plantilla y confiamos en que, pese al gran nivel de los otros equipos de esta liga cada vez más competitiva, podamos traernos de nuevo el trofeo a Huelva».

Concretamente, ha trasladado Ojeda, la división femenina del Recreativo IES La Orden contará en el equipo con dos jugadoras españolas, como son la almeriense Cristina Teruel, a la actual campeona de España en individual y la campeona nacional sub-23; y la toledana Silvia Redondo, campeona de España en individuales y subcampeona en dobles mixtos senior; así como con la jugadora turca del top mundial, Neslihan Arim. Tres grandes jugadoras que, junto al bloque que continúa, darán al equipo un plus de calidad para luchar por revalidar el título.

Con estas incorporaciones y con el bloque masculino que se mantiene sólido con referentes como Pablo Abián y el resto de compañeros, el IES La Orden demuestra que no se conforma con lo conseguido, sino que sigue mirando hacia adelante con la ambición de seguir haciendo historia.

Palmarés

Hay que recordar que el Recreativo IES La Orden es el club más laureado de la historia del deporte onubense, con 10 Títulos de Liga y 3 medallas en el Campeonato de Europa: Bronce en 2016 en Tours (Francia); Bronce en 2019 en Luxemburgo y Plata en Oviedo 2023, además de ser el primer equipo español que logró clasificarse para la final del Campeonato de Europa de Clubes.

Cabe recordar que el precio de los abonos es el mismo que el de la temporada anterior: Niños: 5€, Adultos: 15 €, Familias: 35€ y Empresas 60€.

Los abonos pueden adquirirse ya en la copistería Enclave y el Instituto de Enseñanza Secundaria La Orden de la capital. También es posible abonarse por Bizum en el teléfono 620 580 406 o a través de la web del club: www.badmintonlaorden.es.