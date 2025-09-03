Huelva acoge el 13 de septiembre el Campeonato de España de Marcha Nórdica

El próximo 13 de septiembre el Parque Moret se convertirá en el epicentro de la marcha nórdica nacional con la celebración del Campeonato de España de clubes Fedme y el Campeonato de España individual y de selecciones Autonómicas en edad escolar. La cita, organizada por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) y el C.D Mutideporte Huelva, cuenta con el patrocinio principal del Ayuntamiento de Huelva.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el campeonato por clubes, dirigido a equipos con licencia Fedme, se disputará en categorías masculina y femenina con formaciones de entre cuatro y ocho componentes. La clasificación se obtendrá a partir de la suma de los cuatro mejores resultados, proclamándose campeón el club con menor puntuación.

Además, en paralelo, las selecciones autonómicas medirán el nivel de sus jóvenes marchadores en categorías infantiles y cadete, tanto en la clasificación individual como colectiva. La concejal de Deportes, Salud y Consumo del Ayuntamiento de Huelva, María de la O Rubio, ha puesto en valor «el esfuerzo» del Club de Marcha Nórdica de Huelva y de su presidente Juan Carlos Espina, que «ha situado a la ciudad en lo más alto, atrayendo competiciones de primer nivel a Huelva», también ha destacado que «es un deporte en auge que fomenta el compañerismo».

Deporte en la ciudad

Por su parte, el diputado de Deportes de la Diputación Provincial, Juan Daniel Romero, ha subrayado que «la mejor manera de cuidar nuestros espacios naturales es a través del deporte» y ha invitado a la ciudadanía a disfrutar de «una jornada que reunirá a los mejores competidores del país».

Por otro lado, la delegada de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Teresa Herrera, ha recordado que «se trata de un deporte accesible, respetuoso con el medio ambiente y apta para todas las edades, además une deporte y patrimonio natural», animando a la participación y a vivir «una competición que proyecta a Huelva como referente deportivo y turístico».

Por otra parte, Andrés Cumbreras y Aitana Conde, en representación el Club Multideportes Huelva, y Julia Molina, representando a la Selección Andaluza, han destacado que han entrenado durante todo el verano, «renunciando a los días de playa», y que están «más que preparados para llevarnos el campeonato y estar en los más ato del pódium».

En este sentido, el seleccionador de la Selección Andaluza, Juan Carlos Espina, que también ha recalcado la «exitosa trayectoria» de la selección, pero que, «no por ello, han bajado los brazos y se han preparado acorde a las exigencia de la competición». El director de la prueba, Javier Limón, ha detallado que «la competición se desarrollará en un circuito de 2,78 kilómetros sobre tierra compactada con un desnivel de 47 metros por vuelta.

Categorías y actividades

Los participantes completarán distintas distancias según la categoría, 13,9 kilómetros en absoluta --cinco vueltas--; 8,34 kilómetros en cadete (3 vueltas); 5,5 kilómetros en infantil --dos vueltas--. Las salidas están previstas a las 18,00 horas para la categoría absoluta y a las 18,10 horas para edad escolar, finalizando la jornada a las 20,00 horas.

El programa de actividades arrancará el viernes, 12 de septiembre, con la recogida de dorsales en a Casa Colón y el reconocimiento del recorrido. El sábado, además de la competición, se celebrará la charla técnica y, como cierre, la entrega de trofeos en el Pabellón Diego Lobato a las 21,30 horas. Posteriormente, participantes y acompañantes podrán disfrutar de un «tercer tiempo» con barra popular instalada por el club organizador.

La organización ha previsto servicios de avituallamiento, guardarropa, aseos y duchas, además de un completo protocolo de seguridad con seguro para participantes y asistencia sanitaria. El campeonato espera congregar a marchadores de toda España en una jornada que unirá deporte, convivencia y promoción de hábitos saludables.