El PAN ensayará el inicio oficial de la temporada en el Trofeo Ciudad de Moguer

Un torneo repleto de historia como el Trofeo Ciudad de Moguer se celebrará el próximo miércoles 27 de agosto a partir de las 20.00 horas en el Pabellón Zenobia con el PAN Moguer y el Balonmano Proín Sevilla, como participantes.

El conjunto amarillo ensayará el inicio de la Liga en el grupo de la Primera Nacional, ante el filial del conjunto sevillano, con el primer equipo hispalense, que milita en la División de Honor Plata.

«Vuelve nuestro histórico trofeo, una cita que lleva casi cuatro décadas reuniendo a grandes del balonmano y que este año promete una tarde de puro espectáculo«, detalla el club moguereño, que destaca del rival que es »uno de los clubes con mayor proyección y mejor proyecto de futuro en Andalucía. Un rival que nos exigirá al máximo y que servirá como presentación de nuestro equipo ante la afición«.

El club amarillo recuerda que este trofeo es más que un amistoso, es «tradición, orgullo y pasión por el balonmano», por lo que demandan que la asistencia de público sea masiva. «Queremos a toda la familia PAN llenando el Zenobia para empujar juntos a nuestro equipo y disfrutar con los nuestros».