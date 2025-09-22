Francisco José Gómez releva a José Luis García-Palacios al frente de Interfresa

La Interprofesional de la Fresa y los Frutos Rojos de Andalucía (Interfresa) ha elegido este lunes a Francisco José Gómez Macías, presidente de Freshuelva, como nuevo presidente de la organización durante la asamblea general extraordinaria celebrada en Huelva, relevando en el cargo a José Luis García-Palacios Álvarez.

Francisco José Gómez Macías cuenta con una trayectoria de más de 30 años vinculada al sector de los frutos rojos, al que pertenece por tradición familiar. Es representante de la cooperativa moguereña SCA Cuna de Platero y, desde la presidencia de Freshuelva, que ostenta tras haber sido reelegido por unanimidad, ha reforzado la proyección del sector tanto en el ámbito nacional como internacional.

Nueva etapa en Interfresa

Con este nombramiento, Interfresa abre una nueva etapa en la que se da continuidad al trabajo desarrollado bajo la presidencia de José Luis García-Palacios Álvarez, presidente de Asaja-Huelva, cuyo mandato ha estado marcado por importantes logros.

Durante este periodo, la interprofesional ha sido distinguida con reconocimientos de gran relevancia como los Premios Andalucía de Migraciones y de Agricultura concedidos por la Junta de Andalucía. Asimismo, se ha puesto en marcha el departamento Científico y de Salud de Interfresa, que recibió el Premio Felipe González de Canales y desde el que se promueve la conmemoración del Día Mundial de los Frutos Rojos, además de abordar interesantes estudios y difundir el consumo de frutos rojos dentro de una dieta saludable.

Pero sin duda el hito más importante ha sido la creación y consolidación del Plan de Responsabilidad Ético, Laboral, Social y de Igualdad (PRELSI), una herramienta pionera en Europa que ha supuesto un avance decisivo para el sector en materia sociolaboral.

Tras su relevo, Interfresa «agradece la labor desarrollada por García-Palacios Álvarez y afronta con renovada ilusión esta nueva etapa bajo la presidencia de Francisco José Gómez, con el objetivo de seguir fortaleciendo el papel de la interprofesional en beneficio de todo el sector de los frutos rojos», señalan en un comunicado.