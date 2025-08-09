El Ayuntamiento de Huelva reivindica la contribución de la participación ciudadana con «la escucha activa» a la población El concejal Manuel Jesús Soriano resalta que se ha puesto en marcha una programación «fruto de la escucha activa con los monitores, los técnicos, lo vecinos y junto con la alcaldesa, recorriendo cada barrio de nuestra ciudad»

La concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Huelva hace un balance positivo del año antes del paréntesis de las vacaciones. El concejal responsable de esta área, Manuel Jesús Soriano, ha subrayado una evolución favorable «no solo es un reflejo de lo resultados satisfactorios por el trabajo de la concejalía», por cuanto explica que «se debe a que se ha puesto en marcha una programación fruto de la escucha activa con los monitores, los técnicos, lo vecinos y junto con la alcaldesa, recorriendo cada barrio de nuestra ciudad».

Soriano ha reivindicado la participación ciudadana como «el eje central de todas las actuaciones municipales» y ha calificado de «seguir acercando el Ayuntamiento a los barrios y continuar propiciando una escucha activa y permanente para que los ciudadanos, incluyendo a nuestros mayores, recuperen su voz y sepan que se le tiene en cuenta«, según una nota de prensa municipal.

El responsable de Participación Ciudadana ha agradecido a todos los compañeros y colaboradores «por su esfuerzo y dedicación, sin los cuales no habría sido posible alcanzar todos estos logros, y con los que continuaremos trabajando para mejorar la vida de los onubenses».

Entre las iniciativas más destacadas señala la realización de charlas y cursos, donde se abordan la informática y nuevas tecnologías, ayuda para la obtención de subvenciones o gestiones banca, «pensadas para ir acabando con la brecha digital y facilitar la realización de trámites a los ciudadanos«.

«Ahora prácticamente todo se puede realizar de forma telemática desde casa y por falta de conocimiento no los ciudadanos no saben cómo hacerlo, y es ahí dónde entra el Ayuntamiento, para enseñarles y guiarles», ha proseguido explicando sobre la relevancia de tener formación tecnológica.

A finales del mes de mayo, como todos los años, ha concluido el 'Programa de Cultura en los Barrios'. En dicha clausura es donde se expone todos los trabajos y todo lo aprendido en los distintos talleres. Este curso tiene una duración de 9 meses, comenzó el 15 de septiembre, en el que colaboran 50 asociaciones o centros sociales, en él participan 51 monitores y más de 9.000 alumnos.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Huelva ha querido mostrar su apuesta por la atención a los mayores, compromiso que ha ratificado con programas como 'Clausura Envejecimiento Activo', proyecto al que se le puso fin el pasado 13 de junio con una convivencia de todas las personas que participan durante todo el año en los distintos parques; o 'Conocer a tus Mayores', en el que los mayores hablan de sus experiencias en 26 colegios de la ciudad.

Se ha realizado encuentros con otras asociaciones, con actividades como 'Semana del Mayor', donde los mayores disfrutaron de una jornada de convivencia. Durante el año también se han realizado diferentes encuentros, fruto del hermanamiento que se ha llevado a cabo con los Mayores de Aljaraque.

El concejal ha recordado la Fiesta Ibicenca celebrada en julio, en la que participaron unos 700 mayores de ambas localidades, «y viendo el éxito de convocatoria ya estamos trabajando en futuros hermanamientos que vamos a hacer con mayores de distintos municipios de la provincia».

También, se han llevado a cabo varias charlas, entre ellas 'Charla coloquio en el aula de la experiencia de la alcaldesa', que se organiza con el Aula de la Experiencia de la Universidad de Huelva para hablar sobre los proyectos de la ciudad.

También la Junta de Andalucía en colaboración con la concejalía ha dado dos charlas para acercar al ciudadano a una mejora en el ámbito de la justicia. Se han celebrado varias jornadas de convivencia en las distintas asociaciones, como 'Jornada de convivencia de la Asociación Antiguos Alumnos Vecinos de San Sebastián' o 'Jornada de Convivencia de Asociación de Mayores de Cristina Pinedo', entre otras, todas ellas con la finalidad de hacerlos disfrutar y rendir homenajes a las socias más mayores.

Encuentro vecinal

De estas jornadas de convivencia hay que destacar las denominadas 'Encuentro Vecinal', diseñadas para fomentar el diálogo entre el Ayuntamiento y los vecinos. Se trata de encuentros con las distintas asociaciones vecinales a las que asiste la alcaldesa junto a los concejales de las diferentes áreas para tratar sobre los problemas de los barrios. Hasta el momento se han hechos dos, una en abril y otra en junio, hay dos más programadas, el 24 de septiembre y el 2 de diciembre, para así cerrar un encuentro cada trimestre.

La Concejalía convoca cada cinco meses a la Junta Local de Personas Mayores, concretamente en los meses de enero, junio y noviembre. Entre otros temas, este año se ha aprobado por petición de los distintos colectivos pertenecientes al Consejo Local de Mayores una tarde de convivencia entre los representantes de las distintas asociaciones de mayores y los residencias.

Durante el año se han celebrado tres convivencias, enmarcadas dentro del programa 'Solidaridad con los Mayores', las cuales han estado amenizadas por el Coro Joven de la hermandad del Rocío de Huelva, a los que agradecemos su colaboración altruista.