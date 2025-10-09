Colocan excrementos en la fachada de la sede de Podemos Huelva

La sede provincial de Podemos Huelva ha amanecido esta mañana con un acto vandálico que ya ha denunciado de manera pública el partido. «Nos han puesto excrementos cuidadosamente adosados en un cartel y los han restregado por la fachada del local», denuncian desde Podemos, e inciden en que son actos incívicos por desgracia bastante habituales en su sede: «Lamentablemente no es la primera vez que estos actos se producen en nuestras instalaciones, que están situadas en la calle Marina número 20 de la capital».

El responsable de organización de Podemos en Huelva capital, José Antonio González, señalaba que «es habitual que rompan nuestros carteles y dejen otras muestras de vandalismo. Pero en esta ocasión, se han esmerado especialmente usando excrementos como forma 'de expresión'. Y parece que les molesta particularmente los carteles alusivos al genocidio que tiene lugar en Palestina. Es curioso hasta dónde llega la intolerancia de ciertos individuos y el modo cómo el neofascismo, en las redes y los medios, consigue moldear la mente de algunos, llevándoles a actitudes violentas».

No es la primera vez que vandalizan la sede de Podemos Huelva en la calle Marina h24

También destaca que la sede de Podemos Huelva desarrolla funciones de oficina de colaboración social, ayudando a muchas personas en los trámites de solicitud del ingreso mínimo vital y otras ayudas sociales. Como ocurre con otras sedes de partidos, se exhibe información sobre algunos de los elementos más destacados del programa político de la formación morada.

Recuerdan que «de forma recurrente son los carteles que hacen referencia al genocidio en Palestina los que son objeto de especial odio por el autor o autores de estas agresiones». Una actitud que contrasta, como refleja también José Antonio González, con la presencia masiva de la ciudadanía en las concentraciones que se vienen convocando para denunciar el genocidio y la política colonial israelí.

"Ensucian el aspecto de la vía pública"

En su comunicado enviado a los medios, Podemos Huelva «rechaza y lamenta estas manifestaciones de incivismo, que no solo afectan a su sede, sino que ensucian y degradan el aspecto de la vía pública en un enclave tan hermoso y transitado como la calle Marina de nuestra capital».