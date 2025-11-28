Luces de Navidad en Huelva 2025: hora del encendido, calles iluminadas y dónde ver los árboles

La Navidad 2025 en Huelva ya está en marcha y el Ayuntamiento ha dado a conocer las principales novedades del alumbrado, los espectáculos y los nuevos puntos decorativos que ambientarán la ciudad durante las próximas semanas. Este año, la programación llega con más calles iluminadas, nuevos espacios temáticos y el Belén de Playmobil más grande de Europa, ambientado en la aldea del Rocío.

La iluminación navideña comenzará a lucir este mismo viernes, coincidiendo con un nuevo Black Friday.

El encendido del alumbrado de Huelva 2025 será este viernes 28 de noviembre a las 19.00 horas. El acto cambia este año de escenario: se celebrará en la plaza de las Monjas, sustituyendo a la plaza de la Constitución como punto de arranque oficial.

El evento contará con un pasacalles desde el Ayuntamiento y la participación simbólica de Colón, que será el encargado de activar las luces. La elección de esta fecha vuelve a coincidir con el Black Friday, reforzando así la campaña comercial.

Según adelantó en la presentación de la programación navideña la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, será Colón, acompañado de un séquito aún por descubrir, quien activará las luces navideñas. Un acto preparado «para todos los públicos y visible desde varios puntos», y del que apenas se han desvelado más detalles. «Hay que ir para vivirlo y sorprenderse», ha señalado.

La inauguración incluirá, además, un pasacalles que partirá desde el Ayuntamiento hasta la plaza de las Monjas.

A partir de ese día, la Gran Vía y la plaza de la Constitución volverán a acoger el espectáculo de luces y sonido, que este año se extiende también hasta la plaza de las Monjas.

Espectáculo de luces y sonido: horarios 2025

Del 28 de noviembre al 3 de enero, la Gran Vía y la plaza de la Constitución, extendido este año hasta plaza de las Monjas, acogerán el espectáculo navideño de luces y sonido.

El mismo podrá disfrutarse en dos pases los días laborables -18.30 y 19.30 horas-; y hasta en tres los viernes, sábados, festivos y vísperas -18.30, 19.30 y 20.30 horas-.

Calles iluminadas

En 2025, Huelva contará con más de 160 puntos iluminados, el mayor despliegue de alumbrado navideño hasta la fecha. El Ayuntamiento ha ampliado la iluminación a varios espacios que se decoran por primera vez:

- Entrada desde Punta Umbría – Avenida Costa de la Luz

- Mirador del Conquero

- Pasaje El Greco

- Cuesta de la Virgen de la Victoria (Barrio Obrero)

- Patio del Amor, en el Hospital Juan Ramón Jiménez, para acercar la Navidad a los niños hospitalizados

A ello se suman los tradicionales espacios con atracciones infantiles: plaza de la Soledad, El Punto y la zona de la pista de hielo en Isla Chica, además de pajes reales y nevadas en distintas barriadas.

Según señalaron desde el Ayuntamiento, los motivos navideños de este año son menos neutros y están «más relacionados con la Navidad, que no podemos olvidar que celebra el nacimiento de Jesús».

Árboles de Navidad y figuras: localizaciones principales

Uno de los grandes atractivos de este año será el árbol de Navidad más alto de Huelva, de 20 metros, instalado en la plaza de la Merced. Este espacio contará además con foodtrucks y puestos decorativos.

Otros puntos donde ver árboles navideños y ambientación especial:

Plaza de las Monjas – escenario del encendido y de actividades familiares

Plaza de la Constitución – integrada en el espectáculo de luces

Isla Chica – junto a la pista de hielo

Plaza de la Soledad – entorno de atracciones infantiles

La Placeta

Plaza de San Pedro

En otros muchos puntos de la ciudad se podrán admirar también figuras navideñas, así como árboles de grandes dimensiones en las distintas barriadas. «Este año tenemos presencia en todas», aseguraba en la presentación el concejal de Cultura, Nacho Molina.