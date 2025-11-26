Recado de Vox al Gobierno local de Huelva: «Al PP se le olvida que ostenta la Alcaldía gracias a un acuerdo de investidura»

E grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Huelva ha criticado este miércoles la «deriva» del equipo de Gobierno de Pilar Miranda, con «unos presupuestos y un avance del PGOM ideologizados», toda vez que ha apuntado que «al PP se le olvida que ostenta la Alcaldía de la capital gracias a un acuerdo de investidura» con su formación, «pese a la actitud que han tomado» en el Pleno del pasado lunes.

El portavoz de Vox en el Consistorio onubense, Wenceslao Font, ha respondido así a las declaraciones del concejal de Urbanismo, Felipe Arias, tras el Pleno, en el que considera que «el PP sufrió un duro revés al no obtener el apoyo necesario para el avance de su PGOM, un documento del bipartidismo que fue iniciado por el PSOE«. »Entendemos su nerviosismo, pero el ridículo del lunes no lo taparán mintiendo sobre nosotros«, ha señalado antes de criticar que »el equipo de Gobierno desconociese que el documento no tenía que pasar por Pleno«, ha indicado en una nota.

No obstante, ha avanzado que su grupo seguirá «con la mano tendida, como hemos hecho desde el inicio del mandato», pero «una mano tendida no al Partido Popular ni a la alcaldesa, sino a Huelva, apoyando todo lo que sea positivo para la ciudad, pero denunciando y bloqueando todo lo que perjudique a nuestra capital y a nuestros vecinos«, ha dicho.

Un plan «ideologizado»

Wenceslao Font ha recordado también por qué Vox votó «no» al PGOM, al que se ha referido como un plan «ideologizado y que ahoga a las familias». En este sentido, ha reafirmado que «este plan presentado por el PP es un ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer».

Así, ha dicho que las políticas del PGOM «van encaminadas a los ODS y la Agenda 2030, que castiga con más impuestos a autónomos, comerciantes, agricultores e industria, y que ahora quieren imponer a Huelva para las próximas décadas«. «Los onubenses necesitan una ciudad de libertad,crecimiento y empleo, no un documento redactado al estilo PSOE que solo endurece la vida de quienes menos tienen«, ha señalado el portavoz de Vox en el Consistorio.

Frente a esto, ha explicado que Vox exige un PGOM alternativo «con más vivienda, más empleo y menos imposiciones ideológicas». En este sentido, el defiende «un modelo de ciudad centrado en facilitar la vida a las familias, no complicarla; generar empleo y atraer inversión, garantizar vivienda asequible para jóvenes y trabajadores, eliminar imposiciones ideológicas como las ZBE, y rescatar la Huelva de siempre: con más vida, más oportunidades y menos trabas«.

Presupuestos municipales

Respecto a los presupuestos municipales, aprobados en solitario por el equipo de Gobierno, la viceportavoz de Vox, María López Zambrano, ha llamado la atención sobre la «sorpresiva ausencia de dos concejales del PSOE en el Pleno más importante del año», una ausencia «que posibilitó la aprobación de las cuentas del PP».

En cuanto al voto negativo de Vox a los presupuestos, ha recordado que su grupo «facilitó la investidura de Pilar Miranda para impulsar un cambio», pero que «dos años y medio después, el balance es decepcionante«.

En este sentido, ha acusado al PP de «presentar unas cuentas que mantienen partidas infladas de propaganda institucional y de cuestiones ideológicas, que priorizan la imagen personal de la alcaldesa sobre las necesidades reales de la ciudad, que no destinan suficientes recursos para los servicios esenciales, que asfixian a comerciantes y familias con subidas de tasas e impuestos y que siguen apostando por las ZBE -Zonas de Bajas Emisiones-«.

La concejal ha dicho que «el dinero de los presupuestos debe ir a lo importante y no a partidas para mantener chiringuitos como la FAMP, FEMP, Famsi; financiar actuaciones de Memoria Democrática o la Oficina de Atención de Arraigo Social«.

Por último, López Zambrano ha afirmado que «con Vox no hay cheque en blanco» y que «nunca lo habrá», anunciando así que su grupo fiscalizará «cada euro» del presupuesto municipal «para que el PP no tenga carta blanca para seguir avanzando en políticas que perjudican a las familias, encarecen la vida y deterioran nuestros barrios».