Aljaraque viaja en el tiempo con su mercado medieval

El alcalde de Aljaraque, Adrián Cano, acompañado por la primera Teniente de Alcalde, Ana Mora; el concejal de Tradiciones y Fiestas, Juan Antonio Ramos, y el concejal de Desarrollo Local, Samuel Murillo, ha supervisado las labores que se están realizando en las calles más céntricas del municipio con motivo de la celebración del XIII Mercado Medieval, el gran evento que, como cada año, supone la despedida del verano viajando en un muy especial túnel del tiempo, y que se celebrará a lo largo de todo este fin de semana.

El primer edil ha señalado, en este sentido, que «vamos a disfrutar de tres jornadas muy intensas en las que esperamos superar los más de veinte mil visitantes en nuestro pueblo, que se transforma estos días con decenas de actividades de las que podrán disfrutar pequeños y mayores. Cerca de cien puestos permanecerán en un recinto en el que han trabajado numerosas concejalías y áreas municipales junto a la organización, a quienes doy la gracias por su gran labor, y que harán posible que este final del verano vuelva a ser inolvidable».

El alcalde de Aljaraque, Adrián Cano, supervisa los preparativos del mercado medieval

Pasacalles con varios animales

Del mismo modo, Ramos ha explicado que «todos tenemos ya muchas ganas de vivir el pasacalles que abrirá oficialmente el Mercado Medieval en lo que será, una vez más, un atractivo acontecimiento que contará con camellos, burritos, caballos, grupos de teatro, etc., a lo que se sumarán, como siempre, muchos vecinos del municipio que participan ataviados de época y que colaboran a crear un ambiente único».

Espectáculos de fuego, talleres, atracciones infantiles, juegos, un gran campamento medieval, actuaciones circenses, bailes, cuentacuentos o combates medievales serán algunas de las actividades que se vivirán en esta ya tradicional cita.