La campaña 'Érase una vez Huelva: Una provincia de Cuento' se despliega en el aeropuerto de Sevilla

La Agencia Destino Huelva está desplegando una campaña de promoción turística que se está desarrollando en el aeropuerto de Sevilla, con las imágenes más atractivas y sugerentes de la provincia de Huelva para atraer al viajero. Esta acción publicitaria está presente a través de fotografías en diferentes pantallas digitales del aeropuerto de la capital hispalense, por las que pasan diariamente miles de personas.

Bajo el nombre 'Érase una vez Huelva: Una provincia de Cuento', la Diputación de Huelva, y a través de la Agencia Destino Huelva, pretende cursar una invitación a todas aquellas personas que llegan al aeropuerto de Sevilla para que vengan a descubrir una provincia con paisajes sorprendentes, historia, cultura y una belleza digna de cuento.

A través de estos soportes digitales se proyectan diferentes imágenes de la oferta turística que presenta Huelva, distribuidos por las salas y puertas de llegadas y recogida de equipajes del aeropuerto. Imágenes de las inmensas playas, del río Tinto, de nuestro entorno natural, enclaves patrimoniales únicos o del jamón ibérico son algunas de las fotografías proyectadas para llamar la atención de los viajeros.

«Algo increíble y desconocido»

La campaña parte del extraordinario valor turístico que tiene la provincia de Huelva, desconocido por muchos, y que lo convierte en un destino no masificado de gran potencial. El objetivo es presentar el turismo en la provincia como algo increíble y desconocido, pero que, al mismo tiempo, es real y accesible. La provincia ofrece parajes y enclaves de gran belleza y potencial turístico.

La idea es mostrar imágenes impactantes y atractivas, que sirvan parar atraer la atención y al mismo tiempo aporten información sobre los diversos atractivos turísticos de la provincia.

La campaña, que se efectúa en colaboración con la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, tiene una duración aproximada de unos tres meses y próximamente se llevará a cabo también en el aeropuerto de Faro.