Buena parte de Bollullos del Condado se quedará sin luz este viernes

La localidad onubense de Bollullos del Condado

La distribuidora de luz E-Distribución, del grupo Endesa, ha informado a los vecinos de Bollullos Par del Condado que se van a realizar trabajos de mantenimiento y mejora en la red de distribución para incrementar la calidad del servicio eléctrico.

Por este motivo, se verá interrumpido temporalmente el suministro de energía eléctrica este viernes día 26 de septiembre.

Las interrupciones se llevarán a cabo en los siguientes horarios y zonas:

De 06.30 a 08.00 y de 17.00 a 19.00 horas:

• Barrio San Antonio.

• Calle Calvario.

• Calle Ocasio Alonso.

• Calle Padre Domínguez García.

• Calle Padre Pedro María Ayala.

• Calle Pedro Miguel Pérez Ayala.

• Calle El Pendique.

• Calle Reyes Católicos.

• Calle Sagasta.

• Calle San Antonio.

• Calle San Sebastián.

• Calle San Vicente.

• Calle Teniente Merchante.

• Calle Tres de Abril.

• Plaza Juan Pablo II.

• Plaza Sagrado Corazón de Jesús.

De 07.30 a 17.30 horas:

• Calle Calvario nº 0 81 Pol 26, 0 H. Morón, 26 43.

• Calle Polígono 20 nº 0 5.

• Calle Vendimiadores nº 0 S/N.

• Carretera Almonte nº 0 1, 0 2, 0 2 2, 0.

• Camino Lucero, 0 S/N. 2, 2 Desguace, 5.

• Carretera Bollullos nº 0 Km 2 Escayol.

• Fuente Parque San Sebastián nº 0.

• Lugar Parrales, Los nº 0 Vodaf 6800HX.

• Peaje Prado Real nº 0 Edar.

• Polígono nº 22 PCL. 274/275.

Para cualquier aclaración, los vecinos pueden llamar al teléfono de atención al cliente de E-Distribución: 900 85 08 40.

«Se ruega disculpen las molestias que estas interrupciones programadas pudieran ocasionar», señala también la empresa en un comunicado oficial.