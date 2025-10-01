Una de las casas más espectaculares de El Rocío sale a la venta: tiene un sinfín de habitaciones y ese es su increíble precio

Vista desde una de las terrazas de la vivienda a la venta en El Rocío

La aldea de El Rocío concentra a un elevado número de personas cuando se celebra la romería, pero no hay momento del año que no sea adecuado para disfrutar de este bello rincón de la provincia de Huelva. Por ello, quien quiere y puede realiza la inversión de tener una propiedad en este privilegiado lugar.

Hay una vivienda muy especial en El Rocío que está a la venta en el portal inmobiliario Idealista y que ha bajado su precio. Se trata de un chalet adosado con dos plantas, situado cerca del santuario de la Virgen del Rocío.

La vivienda tiene 467 metros cuadrados construidos y una parcela de 390 metros cuadrados. Contiene 11 habitaciones, 6 baños, jardín, terrazas, plaza de garaje para cuatro vehículos y mucho encanto.

Inconfundible toque rociero

El inmueble, de un inconfundible toque rociero, ha sido reformado para ser un espacio moderno y acogedor, sin perder la esencia del lugar en el que se encuentra.

En cuanto a la distribución, se puede usar el espacio como dos casas totalmente independientes, con accesos distintos. En su superficie hay una amplia cocina, un gran salón comedor, con chimenea, un patio interior, así como 11 amplios dormitorios y seis baños, además de terrazas y patios. Todos con una gran luminosidad y un buen aislamiento término y acústico.

Se trata de una vivienda ideal para celebraciones en familia y amigos, pues tanto los espacios comunes como los privados, son muy cómodos y funcionales. En total se pueden alojar unas 48 personas.

Como se detalla en el anuncio, se realizó una profunda reforma en la vivienda en 2019 para introducir materiales de alta calidad y acabados más estéticos y funcionales. Además, se encuentra totalmente amueblada.

Precio

Con todos estos datos y la información que aportan las fotografías, los interesados pueden hacerse una idea del valor de esta casa. No obstante, su precio ascendía a más de dos millones de euros, 2.090.000, pero se le ha aplicado una rebaja de un 4% y está actualmente en 1.999.900 euros.

«No dejes pasar la ocasión de adquirir este chalet que reúne lo mejor del estilo andaluz con la modernidad que necesitas. ¡Ven a visitarlo y enamórate de tu nuevo hogar!», dice el anuncio.