Denuncian que Rociana se queda sin servicio de ambulancia

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, ha anunciado que elevará a la Cámara autonómica el deterioro y la preocupante situación de los servicios sanitarios en Rociana del Condado.

Así, Enrique Gaviño ha indicado que «el retroceso que está sufriendo el municipio en materia sanitaria es inadmisible. Ya el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, les quitó en junio de 2019 la atención de urgencias de 15:00 a 20:00 horas, pero es que, ahora, ha decidido quitarles también la ambulancia de la que disponían».

«Estamos hablando –ha agregado el parlamentario onubense- de un pueblo de más de 8.000 vecinos que se quedan sin este otro servicio esencial, con la burda excusa, -según ha justificado la delegada territorial de Salud de la Junta en Huelva, Manuela Caro-, de la supuesta falta de una zona techada para su estacionamiento, algo que es responsabilidad directa del Ayuntamiento, pero el alcalde de este pueblo, precisamente del PP, en lugar de actuar, mira para otro lado y permite que la Junta deje a su pueblo sin este servicio básico, además de mentir a todos sus vecinos a los que prometió urgencias 24 horas, no solo no la hay, sino que se ha dejado arrebatar lo poco que le quedaba en materia sanitaria».

Agravio en materia sanitaria

«Nos parece inconcebible –ha denunciado Enrique Gaviño- el agravio al que está siendo sometido Rociana en materia sanitaria, pero es una situación que vuelve a dejar sobre la mesa, una vez más, que para el PP, la sanidad pública no forma parte de sus prioridades, o al menos no la defienden cuando la Junta de Andalucía está acometiendo la mayor injusticia, desprecio y daño jamás conocido a nuestro sistema sanitario público, con cierres de centros de salud y puntos de urgencias, pérdida de servicios, falta de profesionales, bajas que no se cubren o listas de espera alarmantes para coger una cita con nuestro médico o especialista».

El parlamentario andaluz del PSOE Enrique Gaviño H24

Es más, -ha apostillado Enrique Gaviño- los concejales del PSOE en Rociana del Condado llevan esperando desde el pasado mes de noviembre, diez meses ya, una cita con la delegada territorial para que les reciba, con objeto de tratar la situación del consultorio y la sanidad en el municipio, sin que, hasta la fecha, hayan obtenido respuesta».

«Lo cierto y verdad –ha aseverado el parlamentario onubenses -es que la situación sanitaria, con el PP, ha ido a peor en Rociana del Condado, dejando en evidencia que ni para la Junta de Andalucía ni para el equipo de Gobierno en el Ayuntamiento la sanidad pública forma parte de sus preferencias».

Para Enrique Gaviño, «es inaceptable que los ciudadanos de Rociana del Condado estén perdiendo servicios y recursos adquiridos, dejando de recibir la atención sanitaria que merecen. La salud es un derecho fundamental y no podemos permitir que se vea comprometida. Por eso, vamos a exigir a Moreno Bonilla soluciones inmediatas y que se restituya los servicios quitados en este municipio», ha aseverado.