El PP de Huelva reúne 3.004 avales a favor de la candidatura de Juanma Moreno de cara al Congreso regional

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha destacado el «respaldo masivo» de los militantes de la provincia onubense a la candidatura de Juanma Moreno de cara al XVII Congreso del PP de Andalucía que se celebrará en Sevilla los días 7, 8 y 9 de noviembre.

González ha señalado que el «fuerte respaldo demuestra la confianza que tienen los militantes del PP en Huelva en el proyecto y el liderazgo de Juanma Moreno» que ha trazado el camino para que «Andalucía ahora sea un ejemplo de buena gestión».

«Juanma Moreno es el mejor candidato posible para consolidar el liderazgo del Partido Popular en Andalucía que en estas dos legislaturas se ha transformado en una tierra de progreso a pesar de los agravios con los que trata a esta tierra el Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero».

El presidente provincial ha recordado que en el XVII Congreso del PP-A los populares onubenses tendrán un papel destacado tras el nombramiento de Pilar Miranda como presidenta del Comité Organizador del Congreso, además de los de Berta Centeno, secretaria general del PP de Huelva; Alejandro Romero, vicesecretario del PP andaluz; y Francisco Obes, coordinador de Organización del PP-A.

Para el XVII Congreso regional, que se celebrará en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla el segundo fin de semana de noviembre, el PP de Huelva aportará 193 compromisarios que estarán repartidos entre 117 compromisarios electos, 44 natos y 32 de Nuevas Generaciones.

11 años de máximo representante

«A partir de ahora yo soy un candidato de los posibles que haya y, por tanto, estaré sujeto a la normativa y al reglamento vigente; y espero poder convencer al resto de provincias», indicó la semana pasada Juanma Moreno. Es el primer presidente 'popular' de la Junta de Andalucía y con mayoría absoluta en esta segunda legislatura y no tiene ninguna oposición dentro de su formación. Ya son 11 años como máximo representante.

El último congreso del PP andaluz, en el que Moreno fue reelegido presidente del partido estando ya al frente de la Junta, se celebró a mediados de noviembre de 2021 en el Palacio de Congresos de Granada. El 17 congreso del PP andaluz se desarrollará cuatro meses después del Congreso nacional de julio, en el que Alberto Núñez Feijóo fue reelegido presidente del partido.