La «precaria situación» de los vehículos de la Guardia Civil en la provincia de Huelva La comandancia cuenta con 260 vehículos y AUGC denuncia que son insuficientes, viejos y tienen muchos kilómetros Casi la mitad de la flota tiene más de 8 años con una media que supera los 200.000 kilómetros Hay más del 30% con más de 12 años y más del 21% tiene más de 300.000 kilómetros

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncia la precaria situación del parque móvil de la provincia de Huelva, con vehículos insuficientes y que acumulan años de uso y kilómetros. Resalta que la situación «empeora cada año» y que «no se ajusta a la realidad de la demarcación orográfica de la provincia, ni tan siquiera a la plantilla que tiene asignada la Comandancia«.

Actualmente la Comandancia de Huelva, cuenta con poco mas de 260 vehículos, dotación que la asociación considera «totalmente insuficiente» para la plantilla que actualmente tiene la Comandancia de Huelva, ya que debido a su antigüedad el 10% de la flota diariamente se encuentra en algún taller de reparaciones. Son aproximadamente 25 vehículos están «siempre reparándose» y a esto hay que sumar que los asignados no son los adecuados para la orografía de la provincia, con «demasiados» vehículos turismos y pocos todoterrenos o todo caminos, mucho más adecuados para la provincia y el servicio de seguridad ciudadana.

Una flota demasiado vieja

AUGC recuerda que lleva años denunciando que la flota de vehículos oficiales es «demasiado vieja, está deteriorada», porque casi la mitad de la flota tiene más de 8 años con una media que supera los 200.000 kilómetros. Detalla que hay más del 30% con más de 12 años y más del 21% tiene más de 300.000 kilómetros. Para los parámetros actuales, «esto significa que los vehículos son viejos y que tiene muchos kilómetros, lo que supone a su vez un gasto elevado en reparaciones«.

A esto hay que sumar la problemática de los vehículos de las Patrullas Fiscales. «Todas las patrullas han tenido que dar de baja sus vehículos debido a su antigüedad, desgaste y kilómetros», exponen. De este modo, Punta Umbría, Torre la Higuera, Huelva y Mazagón se quedaron sin vehículos, teniendo que ser asignados otros todosterrenos que estaba en otras unidades, sin que se haya repuesto, con la consiguiente merma de los vehículos destinados a esas unidades de las que se ha detraído.

Esta Asociación considera que «no es lógico que ante la baja de tantos vehículos, estos, no sean repuestos con rapidez y se tengan que asignar vehículos de otras unidades», cuando, apuntan, «nos consta que están peticionados a la espera de adjudicaciones, renovaciones de nuevos vehículos que no llegan con la suficiente rapidez».

Dos millones de euros gastados

Ese excesivo envejecimiento y kilometraje conllevan un elevado coste económico, porque muchos de los vehículos sufren habitualmente averías. En 2024 se ha gastado casi 450.000 euros en reparaciones y mantenimiento de los vehículos asignados a esta provincia, por lo que en los últimos cinco años se acumulan ya casi dos millones y medio de euros invertidos por ese concepto.

Un problema añadido es que hay muchos más turismos que todoterrenos. cuando en los Puestos de Seguridad Ciudadana son más necesarios los segundos para prestar servicio en zonas rurales.

Teniendo en cuenta la orografía de la provincia, con una gran cantidad de kilómetros de costa, sierra, cuenca minera y ándevalo, consideran que «sería mucho más adecuado, la dotación de todoterrenos y todo caminos que vehículos turismos». Sin embargo, la dotación es al revés y hay muchos mas turismos que todoterrenos. «Esto hace que en muchas ocasiones no puedan llegarse a los puntos donde se requiera la presencia de la Guardia Civil», indican.

Ante la carencia de vehículos muchos de estos están circulando las 24 horas al día, con lo que la media de kilómetros y de mantenimiento es «cada vez más elevada».

A todo esto hay que añadir que los vehículos que han sido asignado con el sistema Adblue, están generando muchos problemas y tiene un elevado coste en su mantenimiento y reparación debido a la utilización de ese sistema, casi 200.000 euros se han gastado en reparaciones de este tipo de vehículos.

AUGC resalta que tampoco los vehículos celulares para las conducciones de presos y detenidos ha mejorado. Alguno carece de cinturones y tienen asientos orientados lateralmente, con los graves riesgos que implica, teniendo en cuenta su antigüedad y los kilómetros que acumulan.

«Igualmente consideramos que se debería utilizar mucho más el sistema Renting, como hacen otras FCSE, en la actualidad, solo hay unos 20 vehículos», opina esta asociación.

Situación en Tráfico y Servicio Marítimo

Esos datos de la Comandancia de Huelva, contrastan con los del Subsector de Tráfico, en el que se encuadran los Destacamentos de Huelva, La Palma, Cortegana y Santa Olalla. Toda la flota de vehículos camuflados se encuentran en el taller para su reparación. «Todos los vehículos son muy antiguos, con muchos kilómetros, y caros de mantener en su reparación», comentan. Las motocicletas tiene muchos kilómetros también y la amortiguación está «al límite», teniendo los guardias que conducir «con más cuidado y precaución» que si estuvieran actualizadas.

En cuanto al Servicio Marítimo, AUGC explica que sólo cuenta con una salva mar de 20 metros, una de 12 metros (sierra) y una semirrígida (goma). «La el de 30 metros se lo llevaron y la de alta velocidad está inoperativa. Está en varadero y no se tiene fecha de devolución», denuncian.

Demandas sin respuesta

La asociación expone que ante esta situación no obtienen medidas satisfactorias para mejorar la flota de vehículos. «Evidentemente todo esto es de conocimiento general y la propia Dirección General, lo conoce, pero siguen sin dotar a los guardias civiles de los medios adecuados para realizar sus funciones». Es por eso que consideran que «la opinión pública y los ciudadanos deben tener conocimiento de estas cuestiones, para que sepan que cualquier tardanza, en una actuación, se deberá en muchas ocasiones a estas circunstancias«.

Recalcan que desde la Dirección General deben tenerse en cuenta las peticiones que se hacen desde las distintas comandancias, que son las que verdaderamente conocen las necesidades y dotar a los guardias civiles de «la cantidad y calidad de los medios necesarios para ejercer su labor».