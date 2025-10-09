Sale a la venta una casa en Aracena con vistas privilegiadas a la sierra por 179.000 euros: tiene cuatro habitaciones, chimenea y garaje

En la localidad onubense de Aracena, conocida por su castillo medieval y su entorno natural de gran belleza, se encuentra una vivienda que combina el encanto tradicional con espacios amplios y luminosos. Por tan solo 179.000 euros, y situada en una zona tranquila y elevada, esta casa ofrece una oportunidad única para quienes buscan un hogar sereno, rodeado de historia y con unas vistas inmejorables a la sierra. Su ubicación, próxima a los principales puntos de interés del municipio, permite disfrutar del ambiente local sin renunciar a la calma de un entorno residencial.

Ubicación privilegiada a los pies del castillo de Aracena

La vivienda se encuentra en la calle Almendros, en la falda este del castillo de Aracena. Esta situación le otorga una posición destacada dentro del núcleo urbano, con fácil acceso tanto al centro histórico como a las zonas de servicios. A pocos minutos a pie se encuentra la plaza del Marqués de Aracena, conocida popularmente como «El paseo», uno de los espacios más frecuentados por vecinos y visitantes.

Diferentes estancias de la casa a la venta en Aracena Idealista

Además, la casa está próxima al Hotel Convento de Aracena y a la plaza Alta, lo que facilita disfrutar de la vida cultural y gastronómica de la localidad. Aun así, su entorno mantiene la tranquilidad característica de las calles residenciales que rodean el castillo, donde apenas hay tráfico y se respira un ambiente típicamente serrano.

Una vivienda amplia con diferentes espacios exteriores

El solar de la propiedad tiene una superficie total de 189 metros cuadrados. Este espacio se distribuye entre varias zonas que combinan interior y exterior. En la parte delantera, las terrazas se organizan en dos niveles y permiten aprovechar la luz natural durante todo el día. Desde ellas se puede contemplar la silueta del castillo, un elemento distintivo del paisaje urbano de Aracena.

En la parte trasera se encuentra un patio con un cuarto de lavado y un amplio salón exterior con chimenea. Este espacio, muy versátil, puede destinarse tanto a reuniones familiares como a zonas de descanso. Desde el patio parte una escalera que conduce a una azotea superior, desde la que se obtienen vistas privilegiadas al entorno natural y al casco histórico. También desde aquí se accede al doblado, una buhardilla destinada al almacenaje.

Distribución interior cómoda y funcional

La entrada principal se caracteriza por su puerta en forma de arco, que da paso a una sala de estar y comedor. A continuación, se encuentra la cocina, que dispone de una amplia despensa. En total, la vivienda cuenta con cuatro habitaciones y un cuarto de baño, distribuidos de manera equilibrada para facilitar el uso cotidiano.

Los acabados interiores son sencillos y en buen estado. La solería de gres, además de aportar una apariencia elegante, resulta fácil de limpiar y mantener. Esta característica es especialmente práctica en un entorno rural donde el acceso desde espacios exteriores es frecuente.

Un garaje de grandes dimensiones y otras dependencias útiles

Uno de los elementos más destacados de la vivienda es su garaje con capacidad para dos vehículos. Este espacio, de gran altura, incluye una galería interior con escalera de acceso, lo que amplía sus posibilidades de uso. Puede destinarse tanto a aparcamiento como a zona de almacenaje o taller doméstico.

La presencia de esta dependencia supone una ventaja notable, ya que no todas las viviendas del casco urbano de Aracena cuentan con garaje propio. Además, su conexión directa con el resto de la casa contribuye a una mayor comodidad en el día a día.

Buen estado de conservación y entorno tranquilo

La casa se encuentra en muy buen estado, lista para ser habitada. Actualmente se vende vacía, sin el mobiliario que aparece en las imágenes, lo que permite al nuevo propietario adaptarla a sus necesidades.

Su ubicación, el buen mantenimiento de las instalaciones y la amplitud de sus espacios convierten esta vivienda en una opción interesante para quienes desean establecerse en Aracena o disponer de una segunda residencia en la sierra de Huelva. A un precio de 179.000 euros, ofrece un equilibrio entre entorno, calidad y superficie difícil de encontrar en esta zona.