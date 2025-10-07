inmobiliaria

Se vende una casa por 23.000 euros en plena Sierra de Huelva: tiene dos plantas y se encuentra en uno de los pueblos más bonitos de la provincia

La vivienda, como se indica en el anuncio, necesita algunas reformas, pues algunos suelos, techos y paredes presentan un aspecto viejo y algo deteriorado

Sale a la venta un piso en Ayamonte por menos de 50.000 euros: se encuentra al lado del río y tiene más de 80 metros cuadrados

En este pueblo de Huelva puedes comprar una casa por sólo 30.000 euros: se encuentra a media hora de la capital

Panorámica de Cortegana, en la sierra de Huelva
Panorámica de Cortegana, en la sierra de Huelva B. M.
A. G.

A. G.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Sierra de Aracena es uno de los destinos rurales más populares de España. La belleza, el encanto y la tranquilidad que tienen todos sus pueblos han convertido a esta zona de la provincia en una opción muy interesante para las personas que quieran hacer una escapada de unos días o incluso vivir de forma permanente.

En este sentido, los pueblos de la Sierra de Aracena cuentan con una amplia oferta inmobiliaria de gran interés para las personas que estén buscando una vivienda en esta zona de la provincia. Una de ellas se encuentra en Cortegana, uno de los pueblos más famosos de Huelva, y se puede comprar por un precio muy económico.

Así es la casa que está a la venta en Cortegana

La vivienda en cuestión está disponible en Idealista y, según se indica en el anuncio, es un chalet adosado de 45 metros cuadrados que se encuentra en la calle Paraíso, en Cortegana. En la planta baja, la casa dispone de un salón principal, una cocina independiente, un dormitorio y un cuarto de baño completo con ducha. En la primera planta, la vivienda cuenta con un testero-lavadero y un pequeño mirador con vistas al pueblo.

Imagen principal - Imágenes de la vivienda
Imagen secundaria 1 - Imágenes de la vivienda
Imagen secundaria 2 - Imágenes de la vivienda
Imágenes de la vivienda Idealista / Serraneando

En cuanto a su estado, en el anuncio se especifica que la casa «necesita mejoras», por lo que se entiende que los diferentes espacios de la vivienda podrían requerir de una reforma. Como se puede apreciar en las imágenes, los suelos, los techos y las paredes están bastante viejas y deterioradas.

Características:

  • Chalet adosado

  • Construido en 1933

  • 2 plantas

  • 45 metros cuadrados construidos

  • Una habitación

  • Un baño

  • Terraza

  • Trastero

  • Segunda mano/para reformar

Se puede comprar por este precio

Esta vivienda que está a la venta en Cortegana supone una gran oportunidad de inversión por su bajo precio. Según se indica en Idealista, donde está disponible toda la información del inmueble, el precio de venta de este chalet adosado es de 23.000 euros, una cifra que se puede considerar económica en comparación con lo que suele costar una vivienda en la Sierra de Aracena.

La casa, además, se puede utilizar también como alojamiento turístico, lo que la convierte en una opción muy interesante para las personas que quieran realizar una inversión inmobiliaria en uno de los pueblos más conocidos de la provincia de Huelva.

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO HUELVA24.COM
Volver a arriba
Huelva24
Descarga la app