Se vende una casa por 23.000 euros en plena Sierra de Huelva: tiene dos plantas y se encuentra en uno de los pueblos más bonitos de la provincia

La Sierra de Aracena es uno de los destinos rurales más populares de España. La belleza, el encanto y la tranquilidad que tienen todos sus pueblos han convertido a esta zona de la provincia en una opción muy interesante para las personas que quieran hacer una escapada de unos días o incluso vivir de forma permanente.

En este sentido, los pueblos de la Sierra de Aracena cuentan con una amplia oferta inmobiliaria de gran interés para las personas que estén buscando una vivienda en esta zona de la provincia. Una de ellas se encuentra en Cortegana, uno de los pueblos más famosos de Huelva, y se puede comprar por un precio muy económico.

Así es la casa que está a la venta en Cortegana

La vivienda en cuestión está disponible en Idealista y, según se indica en el anuncio, es un chalet adosado de 45 metros cuadrados que se encuentra en la calle Paraíso, en Cortegana. En la planta baja, la casa dispone de un salón principal, una cocina independiente, un dormitorio y un cuarto de baño completo con ducha. En la primera planta, la vivienda cuenta con un testero-lavadero y un pequeño mirador con vistas al pueblo.

Imágenes de la vivienda Idealista / Serraneando

En cuanto a su estado, en el anuncio se especifica que la casa «necesita mejoras», por lo que se entiende que los diferentes espacios de la vivienda podrían requerir de una reforma. Como se puede apreciar en las imágenes, los suelos, los techos y las paredes están bastante viejas y deterioradas.

Características: Chalet adosado

Construido en 1933

2 plantas

45 metros cuadrados construidos

Una habitación

Un baño

Terraza

Trastero

Segunda mano/para reformar

Se puede comprar por este precio

Esta vivienda que está a la venta en Cortegana supone una gran oportunidad de inversión por su bajo precio. Según se indica en Idealista, donde está disponible toda la información del inmueble, el precio de venta de este chalet adosado es de 23.000 euros, una cifra que se puede considerar económica en comparación con lo que suele costar una vivienda en la Sierra de Aracena.

La casa, además, se puede utilizar también como alojamiento turístico, lo que la convierte en una opción muy interesante para las personas que quieran realizar una inversión inmobiliaria en uno de los pueblos más conocidos de la provincia de Huelva.