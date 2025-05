Los argumentos (de peso) para seguir dando al Recreativo prácticamente por descendido

Tan cerca, tan lejos. Pese a empatar ante el Ibiza (0-0) este domingo en el Nuevo Colombino y perder un puesto en la clasificación del grupo II de la Primera RFEF (ahora mismo es penúltimo), curiosamente el Recreativo de Huelva se vio beneficiado por la mayoría de los resultados de sus rivales directos y recortó un punto su distancia con los puestos de salvación, que ahora atisba a tres cuando restan ya sólo tres jornadas por delante.

Por mucho que pinchen los otros conjuntos implicados en la pelea por la permanencia, no parece que al Decano le vaya a bastar con sumar menos que esos nueve puntos que quedan por delante, ya que de lograrlo se colocaría con 46 en la tabla. Con esa cifra lo lógico sería que se salvase, mientras que se antoja prácticamente imposible que lo lograra con 43 o 44. Así que la gesta que tiene ante sí es mayúscula, y no por sensaciones ni por estadísticas parece capacitado para conseguirlo, aunque cosas peores se han visto a lo largo de la historia en el mundo del fútbol y hay que aferrarse a aquello de que hasta que las matemáticas no digan lo contrario...

El conjunto de Raúl Galbarro contabiliza 37 puntos, y con el Intercity ya matemáticamente descendido a la Segunda RFEF, se jugará eludir el descenso a priori con otros cinco equipos: Alcoyano (38), Atlético Sanluqueño (39), Yeclano (39), Marbella (40) y Fuenlabrada (40). De los seis, cuatro descenderán y dos lograrán permanecer en la categoría.

El equipo albiazul únicamente ha ganado tres de los 19 encuentros ligueros que ha disputado en los cinco últimos meses. Desde que superó al Intercity por 1-0 el 7 de diciembre, contabiliza sólo tres victorias, ante el Atlético de Madrid B (2-1), Hércules (1-2) y Yeclano (1-0), nueve empates y siete derrotas. Por lo tanto, debe ganar en tres semanas los mismos partidos que en cinco meses. Parece difícil el tema.

Y encima, dos de ellos los afrontará lejos del Nuevo Colombino, donde el Recre ha demostrado ser un flan y un equipo con cualquier calificativo menos el de fiable. Ya en toda la segunda vuelta de la pasada campaña únicamente se impuso al Intercity (1-3) lejos de Huelva, y eso que los alicantinos ese día sólo se jugaban el honor y nada a nivel clasificatorio. En lo que va del presente curso liguero, los números como visitante del Decano son los peores de la categoría. Así, ha sumado 11 puntos de 51 posibles en 17 choques merced a un triunfo, el consabido ante el Hércules, ocho tablas y ocho derrotas. Y ahora debe ganar lejos de casa al Marbella y al Fuenlabrada (también le resta jugar como local frente al Mérida).

Dos aficionados del Decano en la grada tristes tras el empate cosechado este domingo contra el Ibiza alberto díaz

El Decano, rey del empate en su grupo con 16 en 35 partidos (algo que también le ha lastrado) -con siete triunfos y 12 derrotas-, empezó a poner pie y medio en la Segunda RFEF después de su importante triunfo en el Rico Pérez de Alicante. A partir de ahí se despeñó y sus números en las nueve últimas jornadas hablan por sí solos: un triunfo (ante el Yeclano), cuatro tablas y cuatro derrotas), con tres goles a favor y 12 en contra.

De esa decepcionante racha de nueve partidos, el Recre se ha quedado sin marcar en nueve de ellos y de sus tres tantos, dos han sido de penalti, convertidos por Caye Quintana y Pablo Caballero, y el otro de Raúl Navas de cabeza. Por lo tanto, no es fácil confiar en que ahora, de la noche a la mañana, el cuadro albiazul va a recuperar la pegada. Eso sí, en sus dos últimos partidos, saldados con empates sin goles, tuvo una excelente oportunidad Paolo Romero en una vaselina ante el Alcoyano, mientras que Antonio Domínguez estrelló en el poste un espectacular lanzamiento lejano contra el Ibiza.

Si esas dos acciones hubiesen acabado en gol lógicamente estaríamos hablando de otra cosa. Como también el panorama podría cambiar bastante si el equipo onubense es capaz de dar la sorpresa el domingo por la tarde en Marbella y lograr allí los tres puntos. Y es que de lograrlo, el Recre se situaría igualado en la tabla con el cuadro malagueño y a tiro de piedra de la salvación, teniendo después que medirse al Mérida, que se jugará su puesto de 'play-off' en Huelva, y al Fuenlabrada, que también pelea por la permanencia, a domicilio en el estadio Fernando Torres.

'Goal average' y calendario

El Decano cayó en la primera vuelta (1-3) frente al Marbella y empató (1-1) contra el Fuenlabrada. Ante ambos conjuntos será, por lo tanto, importante el resultado en este mes de mayo por el tema del 'goal average'. El equipo de Raúl Galbarro lo tiene perdido con el Yeclano y con el Alcoyano e igualado con el Atlético Sanluqueño (los gaditanos actualmente tienen un balance de -13 en cuanto a goles a favor y en contra y el Recre de -14).

En cuanto a los calendarios, los de todos los rivales directos de los onubenses son bastante similares y podría decirse que también complicados, lo que no quita para que, como señalamos al principio, lo más normal es que el Decano tenga que llegar a los 46 puntos para salvarse, es decir que deba ganar los tres encuentros que le restan por disputar.

El Alcoyano recibirá al Intercity y al Real Madrid Castilla y visitará al Linares; el Atlético Sanluqueño visitará al Betis Deportivo y al Hércules y recibirá al Murcia; el Yeclano recibirá al Villarreal B y al Intercity y visitará al Ceuta; el Marbella recibirá al Recre y al Antequera y visitará al Alcorcón; y el Fuenlabrada recibirá al Ceuta y al Recre y visitará al Real Madrid Castilla.

Inestabilidad institucional

El técnico albiazul, tercero que tiene la entidad esta campaña, está tirando de jugadores del Atlético Onubense dado el endeble nivel de varios de los futbolistas de la plantilla del primer equipo, además de que también están llegando en este tramo final las lesiones y sanciones. Los jugadores que tenían que haber dado un paso adelante y estaban llamados a liderar al equipo albiazul y ser desequilibrantes no lo han hecho esta temporada.

Y tampoco han ayudado al devenir del Decano los continuos rumores de venta. Actualmente, además, también está el runrún de saber si los nuevos dueños del club onubense han cumplido con el segundo pago que había que hacer de manera ineludible a Hacienda en el mes de abril (el primero lo llevó a cabo el Ayuntamiento de Huelva con el patrocinio de 1,2 millones).

Este mismo lunes Francisco Muñoz, teniente de alcalde y concejal de Economía del consistorio, reconocía en Teleonuba que no saben nada de manera oficial de ese segundo pago a Hacienda y aseguraba que no estarán tranquilos hasta que les comuniquen que ya lo han abonado.