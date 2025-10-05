SEGUNDA RFEF

Caye Quintana en modo 'killer': 5 goles en 5 partidos con el Recreativo

El delantero isleño marcó un doblete ante el Lorca y ya es el máximo realizador del grupo

Recreativo - Lorca en directo: Llega la primera victoria del Decano en casa (2-1)

Crónica Recreativo-Lorca: La primera victoria en casa llega a golpe de ambición (2-1)

Las mejores imágenes del Recreativo-Lorca

Caye Quintana se besa el escudo tras marcar
Caye Quintana se besa el escudo tras marcar alberto díaz
Mario Asensio Figueras

Mario Asensio Figueras

Huelva

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El objetivo del Recreativo de Huelva de ascender de nuevo a Primera RFEF esta temporada tiene que venir acompañado de un gran nivel colectivo e individual de jugadores claves. En el plano goleador Caye Quintana ha asumido el papel de referencia y va en el rumbo correcto. Está en modo 'killer' y acumula cinco goles en cinco encuentros, siendo el máximo realizador del equipo y del grupo cuarto de la Segunda RFEF.

Ante el Lorca marcó en el minuto 11 a pase de Arcos y volvió a perforar la portería de penalti en el minuto 65. Y pudo marcar más tantos a poco que hubiera afinado algo más la puntería.

Quintana remacha el penalti
Quintana remacha el penalti ALBERTO DÍAZ

En la jornada inicial, Quintana cerró el marcador en la victoria por 0-2 en el campo del Almería B con una diana en el minuto 62. En el segundo partido de Liga, marcó el 1-1 en el minuto 71, entre los dos goles del Puente Genil, que se llevó el triunfo en el debut en el Nuevo Colombino. En la tercera jornada el Decano sumó los tres puntos ante el Estepona (0-1) con un tanto del isleño en el minuto 81 y en la cuarta, el empate con el Linares (1-1) fue el único choque en el que Caye no vio puerta.

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO HUELVA24.COM
Volver a arriba
Huelva24
Descarga la app