Caye Quintana en modo 'killer': 5 goles en 5 partidos con el Recreativo

El objetivo del Recreativo de Huelva de ascender de nuevo a Primera RFEF esta temporada tiene que venir acompañado de un gran nivel colectivo e individual de jugadores claves. En el plano goleador Caye Quintana ha asumido el papel de referencia y va en el rumbo correcto. Está en modo 'killer' y acumula cinco goles en cinco encuentros, siendo el máximo realizador del equipo y del grupo cuarto de la Segunda RFEF.

Ante el Lorca marcó en el minuto 11 a pase de Arcos y volvió a perforar la portería de penalti en el minuto 65. Y pudo marcar más tantos a poco que hubiera afinado algo más la puntería.

Quintana remacha el penalti ALBERTO DÍAZ

En la jornada inicial, Quintana cerró el marcador en la victoria por 0-2 en el campo del Almería B con una diana en el minuto 62. En el segundo partido de Liga, marcó el 1-1 en el minuto 71, entre los dos goles del Puente Genil, que se llevó el triunfo en el debut en el Nuevo Colombino. En la tercera jornada el Decano sumó los tres puntos ante el Estepona (0-1) con un tanto del isleño en el minuto 81 y en la cuarta, el empate con el Linares (1-1) fue el único choque en el que Caye no vio puerta.