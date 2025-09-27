Caye Quintana sobre Paolo Romero: «Tiene que centrarse en todo lo que nos da y no obsesionarse con el gol»

El delantero del Recreativo de Huelva Caye Quintana, que había visto puerta en las tres primeras jornadas de liga, se quedó sin marcar en el empate ante el Linares (1-1) aunque en la primera mitad gozó de una buena oportunidad para haber visto puerta.

«Estoy un poco frustrado por el empate porque veníamos con ilusión y no hemos podido ganar. Otro empate en casa que sabe a poco aunque al menos hemos podido sumar y ahora tenemos que ver el partido para ver en qué tenemos que mejorar para corregir los errores«, señalaba en la sala de prensa del Nuevo Colombino.

Sobre la metamorfosis que está sufriendo el equipo albiazul cuando juega en casa, el isleño declaraba que «no sé a qué se debe pero es verdad que los números están ahí. En casa sólo hemos sacado un punto y fuera los seis. Aquí los partidos están siendo un poco diferentes porque los equipos se encierran y tenemos que darle una vuelta y buscar soluciones porque pasará en muchos partidos. Ahora jugamos otra vez en casa ante el Lorca y evidentemente hay que sumar de tres en tres«.

"Somos un equipo joven"

Sobre las pocas protestas de los jugadores del Recre al colegiado, Caye Quintana comentó que «somos un equipo bastante joven quitando a tres o cuatro que tenemos más edad y también a veces cuando robamos debemos darle más ritmo a las salidas porque a veces robamos y nos falta ese balón hacia adelante que nos catapulte a una contra. Ya lo estamos hablando. Van cuatro jornadas y vamos a trabajar para mejorar las cosas y sacar los máximos puntos posibles».

Por último, el ariete elogió a Paolo Romero. «Yo lo veo bien. Es un chico que le pone muchas ganas y acepta muy bien los consejos. Tiene buena intuición pero cuando entras en una vorágine de no hacer gol no es fácil porque tú mismo te metes presión. No tiene que obsesionarse con el gol porque crea mucho y seguro que cuando llegue el primero entran muchos más. Tiene que centrarse en lo que nos da, que son muchas cosas pese a que le está faltando suerte de cara al gol», manifestó.