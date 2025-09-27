Un Recreativo sin colmillo y que aún no enamora (1-1)

Siete puntos de 12. Quizás eso es lo de menos porque si se cumple la lógica y el domingo que viene doblega al Lorca Deportiva el Recreativo de Huelva se instalará en la zona noble con diez sobre 15. Lo peor son las sensaciones, que a día de hoy no son demasiado halagüeñas. Aunque esto ni mucho menos es como empieza sino como acaba. Y para muestra, un botón muy cercano. El Decano de Abel Gómez llevaba también a estas alturas siete puntos en la Segunda RFEF y jugaba incluso peor. Eso sí, con el paso de las jornadas supo armar un bloque competitivo y duro atrás y que sabía a lo que jugaba. Tenía una filosofía clara. Una identidad. Eso se lo dio el tiempo. También el Recre de Pedro Morilla es una plantilla casi nueva y hay que dejar que pasen las semanas y los partidos para ver su mejor versión.

Todos estamos convencidos de que hay más de lo que estamos viendo hasta la fecha. Primero, porque hay jugadores llamados a ser pilares básicos aún lejos del nivel que se espera de ellos, y segundo porque Javi Castellano y Alberto López aún están sin ritmo y en la enfermería también hay futbolistas interesantes como Malam Camará y sobre todo Roni. Este Decano tiene más fondo de armario que el de hace tres campañas. Ahora sólo falta que el grupo se lo crea y que se quiten de encima la losa de jugar en casa. A domicilio, y aunque suene a paradoja teniendo en cuenta que en el Colombino más de diez personas jalean al Recre y aprietan a su rival de turno, el cuadro onubense se está parapetando bien atrás y aprovechando arriba sus oportunidades de gol. Todo lo contrario que está ocurriendo cuando juega en Huelva, donde la exigencia y la responsabilidad parece minar la mente y las piernas de los futbolistas albiazules. En defensa conceden bastante (en cualquier caso el Linares estuvo conformista y no supo oler la sangre) y en ataque lo bueno es que generan bastante, pero hay que estar más atinados arriba.

Alberto López gozó de sus primeros minutos esta temporada tras salir de una lesión alberto díaz

De hecho, no es normal en esta categoría crear cuatro o cinco oportunidades tan claras como las que tuvieron los onubenses en la primera media hora de partido. Ahí deberían haber finiquitado los tres puntos. Este Recre no parece ser 'made in' Caparrós, Alcaraz o Abel, técnicos con los que se sabía que si el equipo se ponía por delante en el marcador prácticamente ya tenía los tres puntos en el zurrón. Este Recre por ahora no sabe 'italianizar' ni dormir los encuentros, así que cuando se adelante en el marcador no debe especular ni conformarse sino ir a matar a su rival. El Linares estaba muy tocado tras el 1-0, obra de Dani Romero de cabeza tras rematar un córner botado por Antonio Domínguez. Pero ni Caye Quintana, ni sobre todo Paolo Romero, supieron sentenciar el choque pese a gozar de opciones muy pero que muy francas. Eso le dio vida a los jiennenses.

Esta tarde se cumplió el tópico más manido del fútbol. El de que el que perdona lo acaba pagando. Eso le pasó al Recre. De poder ir con tres o cuatro goles de ventaja en el marcador pasó a ver como el Linares, prácticamente en su primer acercamiento, logró el empate a la postre definitivo. Fue con un penalti por manos de Dani Romero que llevó Jack Harper a la red. Futbolista interesante éste, al igual que el lateral zurdo Manny dentro de un conjunto que todavía no sabe lo que es perder esta campaña (lleva un triunfo y tres empates) y que posiblemente sea rival directo del Decano hasta el final. Aunque esto todavía tiene que dar muchas vueltas en una categoría que se antoja que va a ser durísima por lo competitiva y equilibrada. Hay más nivel que cuando el Recre ascendió hace bien poco, aunque también da la impresión de que la plantilla albiazul ofrece más garantías y alternativas que aquella.

Misma alineación

Su técnico, Pedro Morilla, acabó muy satisfecho hace siete días en Estepona y repitió la misma alineación. Antonio Domínguez y Paolo Romero estuvieron muy bulliciosos, pero Álex Bernal y Pepe Mena no se encontraron demasiado cómodos y en el centro del campo el Decano no acabó de tener las cosas claras a partir del tanto del empate visitante. De ahí al descanso hubo poco que reseñar y al comenzar el segundo acto fue mejor un Linares que, eso sí, tampoco tuvo profundidad ni inquietó apenas el marco de Jero Lario. Los locales no sufrieron mucho en defensa pese a dejar bastante espacios y una sensación de flan en varias fases del choque. Su rival prefirió conformarse con un punto, algo que no es moco de pavo visitando posiblemente el estadio más difícil del grupo IV.

Con el paso de los minutos el Linares fue perdiendo tiempo y siendo reservón mientras que el míster albiazul lo intentó con todo, primero con un triple cambio dando entrada a Álex Carrasco, Alberto López y Antonio Arcos para tener más profundidad por las bandas, y después con el experimentado Javi Castellano para tratar de recuperar la brújula en la medular. El Decano quiso pero no pudo. Jugó con más corazón que cabeza y sólo el ansia en ocasiones desmedida de Paolo Romero y las ganas de Arcos fueron lo que la afición pudo llevarse al paladar en ataque. Por ahora el Recre es un gigante con pies de barro. Pero lo dicho, aunque hay bastante que mejorar y las sensaciones no son las mejores, principalmente en el Colombino, esto sólo acaba de empezar y el equipo seguro que va a ir a más. Logrando el triunfo ante el Lorca Deportiva todo se vería con otro prisma. Más que nada por si alguno empieza a hablar ya del gafe casero.

RECREATIVO DE HUELVA-LINARES DEPORTIVO (1-1) NUEVO COLOMBINO. CUARTA JORNADA DE LIGA. GRUPO IV. SEGUNDA RFEF RECREATIVO Jero Lario; Nestor Senra (Álex Carrasco, min. 58), Bonaque, José Carlos, Dani Romero (Alberto López, min. 58); Paolo Romero, Pepe Mena (Javi Castellano, min. 82) Álex Bernal, Antonio Domínguez, Mario Da Costa (Antonio Arcos, min. 58); y Caye Quintana

Jero Lario; Nestor Senra (Álex Carrasco, min. 58), Bonaque, José Carlos, Dani Romero (Alberto López, min. 58); Paolo Romero, Pepe Mena (Javi Castellano, min. 82) Álex Bernal, Antonio Domínguez, Mario Da Costa (Antonio Arcos, min. 58); y Caye Quintana LINARES Diego Barrios; Víctor López, Fran Lara, Carlos Becken, Manny, Joao Paulo, Alberto Fuentes (Hugo Díaz, min. 69), Hugo Aranda (Isra García, min. 84), Jack Harper (Rafa Ortiz, min. 84), Álex Caramelo (Isra Cano, min. 69) y Diego Talaverón (David Velázquez, min. 73)

Diego Barrios; Víctor López, Fran Lara, Carlos Becken, Manny, Joao Paulo, Alberto Fuentes (Hugo Díaz, min. 69), Hugo Aranda (Isra García, min. 84), Jack Harper (Rafa Ortiz, min. 84), Álex Caramelo (Isra Cano, min. 69) y Diego Talaverón (David Velázquez, min. 73) GOLES 1-0, min. 11: Dani Romero; 1-1, min. 32: Jack Harper, de penalti

1-0, min. 11: Dani Romero; 1-1, min. 32: Jack Harper, de penalti ÁRBITRO Antonio Pozo Fernández (colegio ceutí). Amonestó a los locales Álex Bernal y Bonaque y a los visitantes Diego Barrios, Hugo Díaz y Víctor López