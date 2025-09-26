Nueva experiencia exótica para el excanterano del Recreativo Aitor García

Nueva aventura exótica para el centrocampista de 31 años Aitor García, que va a jugar hasta el final de esta temporada en el Atromitos FC, equipo que milita en la Súper Liga de Grecia y que por ahora no ha comenzado demasiado bien el campeonato, con un balance de un triunfo, un empate y dos derrotas en las cuatro primeras jornadas.

Formado en la cantera del Recreativo de Huelva, Aitor García debutó en el primer equipo albiaul en Segunda División unos días antes de cumplir 18 años. Lo hizo de la mano de Álvaro Cervera, dando el salto desde el juvenil albiazul y marcando en su estreno en el triunfo del Decano por 0-3 contra el Murcia en la campaña 2011/12.

En el mercado invernal de la siguiente se marchó al filial del Celta y en la 2014/15 militó en Segunda B media temporada en el Toledo y otra media en el Almería B. Posteriormente jugó un año en el Mérida en Segunda B y dos con el Cádiz en la categoría de plata.

El ejercicio 2018/19 lo comenzó en Segunda en el Rayo Majadahonda y en enero recaló en el Sporting de Gijón, que fue su club durante cuatro años y medio, disputando 11, 34, 43, 42 y 34 encuentros, respectivamente hasta el verano de 2023. En el club asturiano anotó 23 goles en 165 choques en la categoría de plata.

Juárez y Al Kor

En el verano de 2023 fue traspasado al Juárez, en México, donde permaneció un año y medio (tenía firmadas dos campañas con opción a una tercera pero se marchó por cuestiones «personales»), disputando un total de 51 partidos y anotando 12 goles. Desde enero hasta el verano de 2025, jugó en Catar con el Al-Kor, donde disputó 10 partidos y dio dos asistencias.

En los últimos meses estuvo en su tierra y entrenando un tiempo bajo las órdenes del preparador físico del Decano David Torrejón. El futbolista olontense quiere demostrar que todavía le queda fútbol de alto nivel en sus botas. En el Atromitos griego lucirá el dorsal número 26