Recreativo de Huelva - Linares Deportivo en directo: minuto a minuto, resultado y alineaciones del partido de Segunda RFEF 2024-2025

Paolo Romero perseguido por Manny durante el Recreativo-Linares en el Nuevo Colombino

El Recreativo de Huelva ha comenzado en buena línea el campeonato liguero en su retorno a la Segunda RFEF, con dos triunfos a domicilio ante el Almería B y el Estepona y una derrota en casa ante el Puente Genil. Marcha en la zona alta de la clasificación y ahora afrontará dos partidos seguidos en el Nuevo Colombino, ante el Linares y el Lorca Deportiva, y quiere sacarlos adelante para demostrar desde el principio sus credenciales a recuperar la categoría perdida.

El Decano ha estado sólido en sus dos desplazamientos, pero en su partido como local mostró fisuras en defensa, y eso es lo que debe corregir de cara al choque de esta tarde, que se iniciará a las 18.30 horas y para el que nuevamente se espera una buena afluencia de público en las gradas.

Pedro Morilla, el técnico albiazul, contará con las ausencias de los lesionados Roni, Alejandro Viedma, Malam Camará y Sebastien Pineau, siendo bastante probable que repita la misma alineación que se impuso al Estepona, otro gallito del grupo, el pasado fin de semana.

Por su parte, el Linares, que suma un punto menos en la tabla que el Decano, llegará a Huelva con el central palmerino Carlos Becken en sus filas y siendo hasta la fecha titular indiscutible.

Aquí te iremos contando, minuto a minuto, todo lo que suceda en el Recreativo de Huelva-Linares Deportivo:

18:30 Arranca el partido en el Colombino 18:29 Antonio Domínguez, homenajeado El centrocampista puntaumbrieño ha recibido una camiseta de su presidente, Adrián Fernández, como homenaje por cumplir 150 partidos oficiales con el Decano en su carrera deportiva. 17:53 Con este once inicial saldrá el Linares 17:30 El Recre repite alineación 23:24 Triunfo del Linares (1-4) en e último antecedente 23:20 Cuatro bajas en el Decano El conjunto que adiestra Pedro Morilla no podrá contar para recibir esta tarde (Nuevo Colombino, 18.30 horas) al Linares a los lesionados Roni, Alejandro Viedma, Sebastien Pineau y Malam Camará.

