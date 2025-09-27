Pedro Morilla: «No jugábamos contra un equipo de alevines»

Pedro Morilla, el entrenador del Recreativo de Huelva, se ha mostrado contrariado en la rueda de prensa tras el empate cosechado por su equipo ante el Linares (1-1). A su juicio, su equipo gozó de más oportunidades que su adversario y tendría que haberse llevado los tres puntos en litigio.

«Creo que por las ocasiones creadas y por haber querido ganar el partido tendríamos que haber ganado. Nuevamente con muy poco el equipo contrario nos ha sacado un punto. Sinceramente en la primera parte tuvimos ocasiones para matar el partido, con poco acierto de cara a gol, y a partir del penalti es verdad que pasamos un momento de incertidumbre pero sin peligro para nuestra portería. No estuvimos lo finos que habíamos estado en la primera media hora. En la segunda parte intentamos seguir atacando pero sabiendo que el Linares, que tiene muy buen equipo, nos podía hacer daño porque tienen jugadores rápidos, habilidosos y que saben de qué va la categoría y que su objetivo es el mismo que el nuestro. Hemos logrado un punto y a preparar la semana que viene porque el Lorca seguro que también nos querrá poner las cosas complicadas«, comentó.

Sobre las sustituciones que llevó a cabo en la segunda parte, el preparador del conjunto onubense argumentó que «creo que los cambios han apostado frescura en las bandas. Creo que Arcos ha desequilibrado pero están en el punto físico en el que están, tanto él como Carrasco y Alberto López, y ya Javi Castellano entró en los minutos finales para equilibrarnos porque ellos a la contra nos podrían hacer daño y si no se puede ganar al menos no hay que perder. Ni mucho menos me traigo los cambios ya preparados sino analizando lo que tenemos y cómo está el partido. Intento hacerlos para intentar mejorar al equipo. Todos tenemos en mente cosas que se pueden hacer y yo como entrenador intento que el equipo siga teniendo prestaciones ofensivas pero no jugamos solos sino que hay un contrario con buenos jugadores tanto en el campo como en el banquillo. No estábamos jugando contra un equipo de alevines sino contra un buen equipo como es el Linares, que también aspira a estar arriba como nosotros. La liga es muy larga y nuestros futbolistas son los que son y algunos de ellos están saliendo de lesiones. No se le puede pedir más actitud aunque sí a lo mejor acierto en algunas determinadas ocasiones«.

«No se asciende en la cuarta jornada»

Se mostraba de nuevo dolido por la oportunidad perdida de haber logrado el primer triunfo liguero en el Nuevo Colombino: «No me voy tremendamente contento con el partido pero hemos tenido las ocasiones más claras, sobre todo en la primera parte, y ellos casi nunca han tirado a puerta. Estoy muy satisfecho con la actitud de mis jugadores y el equipo tiene que ir creciendo. En la primera media hora perfectamente podríamos ir 3-0 por situaciones de gol y por juego. Después nos metieron un gol de penalti que Dani Romero nos dice que es involuntaria la mano aunque yo no lo he visto porque me pilla de muy lejos. Sé que este punto al final de la temporada va a ser bueno. Nosotros tenemos la intención de ganar todos los partidos pero no la obligación porque también hay un rival que juega. Podemos mejorar en defensa y en ataque, pero la actitud de los jugadores ha sido muy buena. A los puntos, creo que deberíamos haber ganado«.

El Decano ha ganado sus dos partidos como visitante pero de local su balance es de un empate y una derrota hasta la fecha. Al respecto, declaró que "hemos hecho dos buenos partidos fuera de casa y creo que aquí vamos a tener presión toda la temporada y mis futbolistas se tienen que acostumbrar a eso. Nuestro objetivo a largo plazo es el que es pero no se asciende en la jornada cuatro. Tenemos que seguir y estar en la pelea para intentar ascender. No va a ser fácil. Esto es larguísimo. Hay diez equipos que se quieren meter en los puestos de arriba y cinco se van a quedar fuera. Serán partidos con presión y todos los rivales aquí tienen ganas porque para ellos es un encuentro muy especial. Para los jugadores es un lujo jugar en este escenario y con ese espíritu vienen, así que tenemos que intentar ganarle con nuestras armas".

Cuestionado sobre los regates realizados por su portero, Jero Lario, recalcó que "en alguna acción ha abusado de su confianza con los pies. No es lo que tenemos trabajado en cuanto a que intente exponer tanto, pero ellos una de sus armas es que presionan con mucha intensidad. Él tiene confianza y buen juego de pies pero a veces ha arriesgado al no ver una línea de pase clara y afortunadamente ha salido airoso".

De la lesión de Álex Bernal, al que tuvo que sustituir en el descanso, Morilla incidió en que «han sido dos golpes muy fuertes en los gemelos y en ninguna de esas dos jugadas el señor colegiado ha apreciado falta. Se ha tenido que marchar lesionado».