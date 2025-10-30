El conocido jugador de Huelva que se ha pasado a la Kings League de Piqué e Ibai Llanos: «Se abrieron las puertas del manicomio»

Renovarse o morir. Chuli, el futbolista onubense de 34 años que colgó las botas el pasado verano, ha puesto en marcha algunos proyectos personales en los últimos meses pero también sigue teniendo en sus venas metido el gusanillo del fútbol y por eso ahora seguirá ligado al deporte rey pero ya sin la presión de la alta competición.

Así, se ha enrolado en el equipo del creador de contenidos Plex y del exfutbolista internacional brasileño y del Real Madrid Marcelo Vieira Skull FC y ha empezado a competir en la mediática Kings League que crearon hace unos años Piqué e Ibai Llanos. Una mezcla de espectáculo, diversión y fútbol que está cautivando desde su puesta en marcha sobre todo a los aficionados más jóvenes.

«Mi primer día en la Kings League, vamos Skull. Se abrieron las puertas del manicomio», contaba Chuli en un divertido vídeo en su perfil de la red social TikTok, en el que se le ve tomar un avión en el aeropuerto de Granada en dirección a Barcelona, que es la ciudad en la que se disputan los partidos.

Chuli estuvo primero viendo un encuentro del equipo de Ibai Llanos, el Porcinos, contra La Capital, y después debutó con el Skull FC, conjunto que dirige Andrés Parada, y lo hizo con una derrota por 4-6 contra el Jijantes en un duelo en el que la gran estrella fue Cristian Lobato, autor de cuatro de los seis tantos del rival del futbolista onubense.

Su equipo también había caído derrotado en la primera jornada por 2-7 contra el Pio y confía en ir enderezando paulatinamente la marcha en esta nueva temporada de la Kings League, un evento que cada vez mueve más gente y más dinero.

Retirado desde el pasado verano

El jugador nacido en Huelva se formó en los escalafones inferiores primero del Recreativo y después del Espanyol. Regresó al Decano, debutando en Segunda División en el primer equipo a las órdenes de Juanma Rodríguez en el final de la temporada 2011/12. En la siguiente, ya con Sergi Barjuan como técnico, se salió anotando 15 goles en la categoría de plata, lo que le valió subir a la Primera División al fichar por el Betis.

En el conjunto verdiblanco no tuvo suerte ni continuidad por culpa de las lesiones y después se enroló en clubes como el Leganés, Almería, Getafe (con el que ascendió a la élite), Lugo y Extremadura antes de regresar al Recre. En el Decano estuvo en Segunda B en las campañas 2019/20 y 2020/21, marcando tres goles en cada una de ellas, y después, y antes de retirarse, jugó en la Segunda RFEF una temporada en el Hércules, dos en el Lleida y la pasada en el Orihuela. Ahora probará la experiencia de la Kings League, que ha comenzado con toda la ilusión de un chiquillo con zapatos nuevos.