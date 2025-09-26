Un Recreativo-Linares con añoranza de tiempos mejores (18.30 h. online)

No es habitual ver ni al Recreativo de Huelva ni al Linares Deportivo bajar tanto al barro y estar en la cuarta categoría del fútbol español, es decir, en la antigua Tercera División. Pero esa es la realidad y lo que toca ahora es reinventarse, tratar de darle la vuelta al pesimismo y de recuperar la ilusión y eso se consigue con humildad, mucho esfuerzo y respeto en todo momento por los rivales. El objetivo de ambos esta temporada, sobre todo el del Decano, es el de ascender, pero nadie les regalará nada y ese es un mensaje que está escrito con fuego en la mente de jugadores y técnicos.

Pero aunque estén en divisiones que no les pertenecen, ni por historia, ni por masa social, ni por plantilla, ni por ciudad, ni por presupuesto..., el caso es que siempre es bonito ver un partido entre dos grandes del fútbol andaluz, de ahí que se espere un gran ambiente en la grada este sábado a partir de las 18.30 horas en el Nuevo Colombino. Ya lo hubo, con más de diez mil personas (increíble pero cierto para ser la Segunda RFEF), en el estreno liguero del Recre en casa ante el Puente Genil, por lo que es de esperar que en esta ocasión haya una cifra similar.

Aunque lógicamente el Decano espera que el desenlace del partido sea bastante diferente al que le enfrentó hace algo menos de dos semanas al conjunto cordobés, un recién ascendido que le pintó la cara doblegándole por 1-2. El equipo adiestrado por Pedro Morilla tomó buena nota de los errores que cometió ese día, que fundamentalmente fueron la falta de pegada arriba y sobre todo los despistes atrás. Tratará de corregirlos ante un rival a priori con más calidad y argumentos futbolísticos y que vendrá también con la lección aprendida y queriendo traspasarle la presión al Recre, que esta campaña es el gran gallito de la categoría. Para lo bueno y lo malo, ya que jugar con esa exigencia y responsabilidad tampoco debe ser fácil.

Tras una buena pretemporada después de la amplia metamorfosis sufrida en su plantilla, en liga los albiazules han estado sobrios en sus dos salidas, con triunfos ante el Almería B y el Estepona sin encajar ningún gol, y tienen únicamente ese lunar negro de la derrota contra el Puente Genil. Ahora afrontan dos partidos seguidos en casa (Linares y Lorca Deportiva) y confían en sacarlos adelante para colocarse desde muy pronto en el pelotón cabecero de la clasificación. Además, su técnico va encontrando un once tipo y, lo más importante, recuperando jugadores de la enfermería.

Once del Recre

Eso sí, este sábado Pedro Morilla, el entrenador albiazul, todavía no podrá contar con cuatro futbolistas que integran la enfermería. Se trata de Alejandro Viedma, Malam Camará, Sebastian Pineau y Roni.

Es decir, que en ataque sólo cuenta con Caye Quintana, más el recambio del canterano Juan Almeida. Lo bueno es que el isleño va sobrado para esta categoría y sale a gol por partido. Es bastante probable, tras la buena imagen dada en Estepona, que Morilla repita alineación y que Alberto López y Javi Castellano aguarden una semana más su oportunidad para salir de inicio.

De inicio saldrían Jero Lario; Senra, Bonaque, Leo Mascaró, Dani Romero; Paolo Romero, Pepe Mena, Álex Bernal, Antonio Domínguez, Mario Da Costa; y Caye Quintana.

Y en el banquillo estarían David Gil; Alberto López, Álex Carrasco, José Carlos, Iván Romero, Pablo Évora, Juancho Villegas, Alberto Vela, Antonio Arcos, Javi Castellano y Juan Almeida.

Once del Linares

En cuanto al Linares, que ganó hace dos campañas por 1-4 en Huelva, su entrenador, Pedro Díaz, al que conoce bien Morilla, llegará imbatido al Colombino tras sumar dos empates y un triunfo en este inicio liguero, es decir, que tiene un punto menos que el Decano en la tabla.

En sus filas milita el central palmerino Carlos Becken, que tendrá ganas de revancha tras no poder triunfar la pasada campaña en el Recre, y arriba es un equipo que cuenta con bastante arsenal con jugadores como los veteranos Hugo Díaz y Juan Carlos Menudo, además de Talaverón y Jack Harper. Tendrá las bajas de los lesionados Luis Aguado y Edu de la Casa.

¡Así fue el último #RecreLinares! 🔙



Nuestra última visita al @recreoficial fue en la temporada 2023/2024 en @Primera_RFEF. ⚽️



🔥 Victoria azulilla por 1-4 con goles de Samu Corral, Trapero (p.p), Antonio Marín e Inach.#EsLoQueEres 💙 pic.twitter.com/vVqa0PDph9 — Linares Deportivo 💙⚒ (@Linares_Dptvo) September 26, 2025

El posible once inicial estaría formado por Diego Barrios; Víctor López, Fran Lara, Carlos Becken, Manny, Joao Paulo, Alberto Fuentes, Hugo Díaz Jack Harper, Álex Caramelo, y Diego Talaverón.

Y en el banquillo, para posibles sustituciones, se quedarían Ángel Hernández, Isra, Michael Conejero, Aranda, Velázquez, Peña, Sierra, Aranda y Menudo.