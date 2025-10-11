¿Otra vez ha recaído de su lesión Alberto López? (12.00 h. online)

El técnico del Recreativo de Huelva, Pedro Morilla, dio este sábado por la mañana la lista de jugadores para viajar a Murcia, donde el partido de este domingo (Ángel Celdrán, 12.00 horas) ante la Deportiva Minera finalmente no peligra pese a las fuertes lluvias caídas en los últimos días en dicha zona de España. Y sorprendió principalmente no ver en la lista de 20 convocados a Alberto López después de que el lateral zurdo granadino de 30 años parecía que había dejado ya atrás el gran infortunio y calvario de lesiones que llevaba sufriendo durante buena parte de este 2025 y ahora otra vez, y a falta de confirmación oficial por parte del club, vuelva a estar en el dique seco.

El futbolista formado en los escalafones inferiores del Málaga (llegó a debutar con el primer equipo en Primera División), el Granada y el Mallorca, llegó a su mejor cota como jugador en el Murcia, con el que subió a la Primera RFEF en la temporada 2021/22. En dicha categoría jugó después 25 encuentros con el cuadro grana y otros 21 con el Lugo antes de enrolarse en el Decano en el verano de 2024 ya que Abel Gómez lo conocía muy bien de haberlo seguido desde sus inicios.

Y en Huelva no está teniendo nada de fortuna. La pasada campaña, al margen del descenso colectivo del equipo albiazul a la Segunda RFEF, perdió el sitio ante el joven Davinchi debido en buena parte a las lesiones. Alberto López disputó únicamente 16 encuentros de liga, 13 de ellos como titular, en los que además vio cinco cartulinas amarillas y dos rojas. Se perdió los ocho últimos partidos del curso por sus molestias físicas y también los tres primeros del presente ejercicio. Ante el Linares disputó 33 minutos y contra el Lorca Deportiva otros 79 la pasada semana, estrenándose como titular, pero de nuevo será baja este domingo contra la Deportiva Minera y vuelve a surgir el debate de todo el verano en buena parte de la afición albiazul: ¿por qué no firmó la dirección deportiva a otro lateral izquierdo teniendo en cuenta los problemas físicos del granadino?

El conjunto onubense afronta a priori una de las salidas más complicadas de la campaña. Primero porque enfrente tendrá a un buen rival con buenos futbolistas para la categoría y con el que iguala actualmente a diez puntos en la clasificación. Y segundo por las características del estadio cartagenero, que es más pequeño en cuanto a sus dimensiones y que es de césped artificial, un escenario al que no está demasiado acostumbrado el Decano. No le queda otra que adaptarse desde el pitido inicial y sobre todo morder en cada balón y en cada jugada. Ya avisó su entrenador de que en un campo así en cada segundo pueden ocurrir muchas cosas si uno se despista.

Los albiazules llegan a la cita tras lograr su primer triunfo en el Nuevo Colombino pero sin despejar del todo las dudas tanto en defensa como en cuanto a la continuidad en el juego, y es que está siendo muy intermitente y su dominio y posesión del balón en muchas ocasiones son infructuosas porque al equipo le falta ritmo y tener más confianza. Ganar en el estadio de la Deportiva Minera sería un golpe sobre la mesa para demostrar que el equipo albiazul ya está asentado en este competitivo grupo IV de la Segunda RFEF y para ir empezando a mirar a rivales por el retrovisor.

Once de la Deportiva Minera

La Deportiva Minera, que entrena el sevillano Checa, viene de cosechar en su visita al Linares (3-2) su primera derrota del curso, si bien en su estadio se están mostrando bastante fiables y son un rival muy difícil de superar.

En su plantilla, mezcla de juventud y veteranía, destacan futbolistas como los veteranos Omar Perdomo y Damián Petcoff, siendo su pichichi hasta la fecha Rubén Mesa, con tres goles. El ariete pacense jugó tres campañas en el Decano, y también tienen pasado albiazul el central Manu Galán y el portero Álex Lazaro.

La posible alineación estaría formada por Álex Lázaro; Álex Macías, Javi Vera, Omar Perdomo, Kamal, Salinas, Sebas Holgado, Kike Carrasco, Paco Torres, Rubén Mesa y Kevin Toner.

Y en el banquillo, para posibles sustituciones, se quedarían Ventura; Zorrilla, Ayala, Manu Galán, Roberto Alarcón, Damián Petcoff, Eghosa Bello, Martínez y Álex Macías.

Once del Recreativo

En el Recre, su técnico, Pedro Morilla, está obligado a realizar cambios en su alineación por las múltiples bajas que tiene, un total de seis. Por lesión está la consabida de Alberto López, que se suma a los tres futbolistas que aún no están al cien por cien, Malam Camará, Alejandro Viedma y Sebastien Pineau. Y además Nestor Senra y Leo Mascaró están con sus selecciones.

El míster albiazul introdujo en la lista al ariete Roni, tras superar sus molestias físicas, siendo las otras dos novedades las de los futbolistas del Atlético Onubense Juancho Villegas (central) y Sergi Montalbán (lateral), que se estrena en una citación. Dani Romero apunta a suplir la baja de Alberto López y Álex Carrasco la de Néstor Senra.

El probable once inicial del Decano lo compondrían Jero Lario; Álex Carrasco, Bonaque, José Carlos, Dani Romero; Javi Castellano; Antonio Arcos, Álex Bernal, Iván Romero, Paolo Romero; y Caye Quintana.

Y en el banquillo, para posibles sustituciones, estarían David Gil; Sergi Montalbán, Juancho Villegas, Pepe Mena, Alberto Vela, Antonio Domínguez, Mario Da Costa, Juan Almeida y Roni