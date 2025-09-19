Ya hay horario para el Recreativo de Huelva-Lorca Deportiva

Tras visitar este sábado (20.30 horas) al Estepona y recibir el sábado que viene, día 27 de septiembre, a las 18.30 al Linares, el Recreativo de Huelva volverá a jugar un segundo partido consecutivo en el Nuevo Colombino.

Será en la quinta jornada liguera en el grupo IV de la Segunda RFEF, en la que recibirá al Lorca Deportiva el domingo 5 de octubre a partir de las 12.00 horas en un choque en el que no puede fallar si quiere estar arriba en la tabla.

El Decano ha comenzado el campeonato ganándole al Almería B (0-2) y perdiendo ante el Puente Genil (1-2), mientras que el Lorca Deportiva no pasó en su debut del empate sin goles en casa ante el Real Jaén y el pasado fin de semana cayó por 2-1 en su visita al UCAM Murcia.