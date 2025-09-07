Almería B - Recreativo: alineaciones, goles y directo del partido de Segunda RFEF (0-1, minuto 10)

Se acabó la cuenta atrás y la larga espera para el debut liguero del Recreativo de Huelva, que tendrá lugar este domingo a las 12.00 horas visitando al filial del Almería. El Decano quiere comenzar la temporada con buen pie demostrando desde el minuto uno que es el principal candidato a recuperar la categoría perdida para ascender por la vía rápida a la Primera RFEF al finalizar la temporada.

Pedro Morilla, el técnico del conjunto onubense, tendrá en la visita al imprevisible Almería B, bajas importantes como las de Malam Camará, Viedma, Javi Castellanos o Alberto López, pero tiene un once de garantías y con bastante pegada de mediocampo hacia adelante para llevarse tres puntos que reforzarían la ilusión de la afición y apuntalarían un proyecto que no tiene otro objetivo que el de lograr el ascenso.

La pretemporada albiazul ha tenido bastantes más luces que sombras pero eso ya de nada vale y ahora comienza lo serio y lo importante y el Recre tendrá bastante más presión que su rival en un duelo en el que desde el pitido inicial tratará de adueñarse del balón, de estar equilibrado en todas sus líneas y de inclinar la balanza a su favor en cuanto a ocasiones creadas.

Sigue aquí el minuto a minuto de todo lo que suceda en el Almería B - Recreativo de Huelva:

12:33 Amarilla para Antonio Domínguez 12:31 Pausa de hidratación Breve pausa en el encuentro que llega justo tras la primera tarjeta amarilla. 12:29 Ocasión para el Almería B Primera ocasión clara de empate que, sin embargo, se va fuera 12:20 Y otra 12:18 No cesan las ocasiones del Recre 12:15 El Recre ha tenido el segundo La intervención del portero rojiblanco ha evitado en varias ocasiones seguidas que llegase el segundo gol del Recreativo. Papel fundamental de Jesús López. 12:12 Gol del Recre Balón muerto en el área pequeña que acaba entrando con remate de Da Costa. 12:11 Domina el Almería en los primeros minutos El equipo local está dominando los primeros minutos del encuentro al ataque, sin que haya habido oportunidades claras hasta el momento. Los de Alberto Lasarte lo intentan como pueden. 12:06 Comienza el encuentro 12:00 Los equipos, en el campo A esta hora saltan al césped ambos equipos. ¡A punto de comenzar el partido! 11:47 Votación para el MVP Y el Recreativo ha anunciado ya la puesta en marcha de la primera votación para el MVP de la temporada Puedes hacerlo a través de este enlace. 11:42 Y ya también las alineaciones del Almería B 11:19 Ya hay alineaciones del Recre 11:10 Ansiado debut El conjunto albiazul inicia la campaña en la Segunda Federación, categoría a la que regresó tras consumarse el descenso de la pasada temporada. Debut con trampa para el ilusionante Recreativo del retorno (12.00 h. online) 11:02 Arranca la liga para el Decano El conjunto onubense que dirige Pedro Morilla cuenta con ausencias como las de Alberto López, Javi Castellanos, Malam Camará o Viedma para afrontar el debut liguero en el feudo del Almería B.

