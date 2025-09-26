Pedro Morilla tiene cuatro bajas y avisa de que «el Linares es un tapado y también tendrá presión»

Pedro Morilla, el entrenador del Recreativo de Huelva, ha pasado esta mañana por la sala de prensa del Nuevo Colombino después del entrenamiento y ha reconocido que su plantilla está entrenando muy bien de cara al choque de este sábado a las 18.30 horas en casa ante el Linares, rival directo por la zona alta, como también lo era el Estepona, al que el Decano doblegó el pasado fin de semana por 0-1.

«Intentamos que las semanas sean más o menos iguales y relativizar un poco las derrotas y los triunfos. Está claro que cuando pierdes las primeras 24 horas son malas, pero después se levanta pronto el ánimo y los jugadores nos transmiten unas sensaciones estupendas. Entrenar con exigencia es importante pero también es bueno tener buen talante y siempre he dicho que es espectacular como entrena este grupo», comenzaba diciendo.

El míster albiazul contará con cuatro importantes ausencias para preparar la cita ante el cuadro jienense: «Estamos recuperando efectivos. Sólo quedan de baja Roni y Viedma, que ya están haciendo trabajo de campo, y Pineau, que va un poco más lento. Malam Camará ya ha entrado con el grupo esta semana e intentaremos que no caiga más gente. Todavía creo que es pronto para que Camará entre y esperemos que la semana que viene sí que lo haga y pueda entrar en la convocatoria porque en esta sólo ha completado un entrenamiento con el resto del grupo».

«Roni para nosotros es una de las grandes apuestas y es un grandísimo jugador. Tanto él como Caye Quintana son dos grandes futbolistas para la categoría. También está Pineau, que ahora está lesionado. La única referencia a día de hoy es Caye y a veces hemos utilizado ahí arriba a Juan Almeida porque también nos puede dar alternativas de delantero. No podemos darle sólo la responsabilidad a Caye, que estamos contentísimos con él porque está aportando tanto goles como trabajo», señalaba Morilla sobre la ausencia de Roni en la parcela ofensiva.

En cuanto al regreso de Javi Castellano, hacía hincapié en que «estamos muy contentos de su evolución y tenemos claro que cuando entre lo va a hacer bien y nos va a aportar muchas cosas. Por dentro podemos hacer varias combinaciones. Él ya está en condiciones de tener minutos de competición. El otro día jugó diez y pronto lo hará de inicio. Es bueno tener tantas alternativas por dentro».

No descartaba el preparador del conjunto onubense que Alberto López sea ya titular este sábado: «Posibilidades de ser titulares tienen todos. No está aún al cien por cien pero sí casi al mismo nivel que el resto de sus compañeros. Estuvo en entredicho por la lesión importante que tuvo pero lo vemos entrenar y está recuperando el nivel del Alberto bueno y eso es una alegría. Tanto él como Dani Romero, que el otro día hizo un gran partido, le van a dar nivel y competencia a ese puesto».

Morilla tiene cada vez a más jugadores a su disposición. «Bendito quebradero de cabeza. Todos los entrenadores queremos disponer de los máximos jugadores posibles para hacer un once competitivo y para después cuando salgan otros futbolistas desde el banquillo también lo hagan lo mejor posible. Los que salen de principio saben que tienen que dar el cien por cien porque hay compañeros que se quedan en el banquillo. Y los del banquillo también tienen que dar el cien por cien porque hay compañeros que se quedan fuera de la convocatoria. Todos están trabajando de manera espectacular y sabemos que muchos partidos se deciden en la última media hora y tenemos que estar preparados», señaló al respecto.

A darle a la afición

El entrenador del Decano confía en lograr los tres primeros puntos de la temporada en el Colombino. Así, recalcó que «el objetivo siempre es el de vencer, sea en casa o fuera. Está claro que contra el Puente Genil no pudimos darle a la afición la alegría de la victoria aunque el equipo hizo méritos para más y tuvimos ocasiones. La afición pudo ver que la actitud del equipo fue la de intentar siempre ganar y remontar. El equipo no se vino abajo con los contratiempos que hubo en ese encuentro. Ahora queremos hacer las cosas bien para darle a la afición esa primera alegría en casa. No será fácil porque enfrente tendremos al Linares, que es un buen equipo que todavía no ha perdido. Tiene buenos jugadores y buen entrenador y seguro que vendrán a ponernos las cosas complicadas. Nosotros trataremos de dar nuestra mejor versión e intentarlo todo».

No sabe si el Linares va a venir a encerrarse atrás y a esperar posibles errores atrás de sus pupilos: «Nosotros controlamos lo que podemos hacer nosotros y lo que hemos visto de ellos. Creo que su propuesta es distinta a la del Puente Genil aunque cuando estudiamos el primer partido del Puente Genil su propuesta no fue tan defensiva como luego aquí en el Colombino. El Linares alterna juego combinativo con juego directo, que lo tienen bien trabajado y ahí pueden hacernos daño. Le hemos dado herramientas a nuestros jugadores para saber atacar y defender y ahora les toca exponerlo en el campo para estar cerca de ganar».

Sobre el posible runrún en la grada si el Recre empieza el choque con dudas, puntualizó que «tampoco es algo que podamos controlar. Ojalá no sea así y lo que pase es que la afición esté con nosotros al cien por cien desde el minuto uno hasta el noventa y tantos porque le estamos dando cosas. El equipo necesita el apoyo de la afición en los momentos buenos y en los menos buenos. Tenemos la responsabilidad de lograr el ascenso y el Linares creo que también es un tapado de la categoría, pero también tienen mimbres por jugadores, afición y dirección técnica para optar al ascenso. La presión también la tendrán ellos así que será un partido entre dos equipos buenos y ojalá le demos la alegría a la afición que se la merece».

Por último, aseguraba que no piensa en ganar los dos encuentros seguidos como local sino en ir paso a paso. «A día de hoy lo que me importa es el Linares. Tenemos que ir partido a partido y ahora tenemos tres puntos importantísimos ante un gran rival, y a partir del domingo ya pensaremos en el próximo partido. Ahora toda la fuerza la tendremos puesta en este sábado», concluyó su comparecencia ante los medios.