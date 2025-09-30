La nueva vida del exguardameta del Recreativo Guillermo Centurión

Cuatro de los futbolistas de la plantilla del Recreativo de Huelva de la pasada temporada, que concluyó con el descenso a la Segunda RFEF, cambiaron de aires el pasado verano para marcharse a clubes de Tercera RFEF (algunos también encontraron sitio en Primera RFEF). Tres de ellos eran veteranos y ya muy próximos a retirarse, Raúl Navas (Atlético Central), Rafa Gálvez (Ciudad de Lucena) y Alejandro Gálvez (Arenas de Armilla). Y el otro es el guardameta uruguayo de 24 años Guillermo Centurión, que recaló en el Bollullos y que, por lo tanto, se medirá ahora a Rafa Gálvez y Raúl Navas.

Centurión, nacido en la localidad de Young, se formó en los escalafones inferiores de un histórico del fútbol uruguayo como es el Nacional de Montevideo. Pero, aunque destacó bastante en los escalafones inferiores, no tuvo la fortuna de triunfar ni de gozar de apenas oportunidades con el primer equipo, por lo que afrontó dos cesiones a conjunto de su país como el Villa España en 2021 y el Atlético Cerro en 2023.

A partir de ahí, se vio preparado para el salto al fútbol europeo y firmó a finales del verano de 2023, y tras varias trabas burocráticas, por el Decano. Parecía que iba a comenzar entrenando con el filial pero se quedó en el primer equipo, primero como tercer portero y después como segundo tras la marcha de Adrián Víctores en el mercado invernal.

Pero Centurión vivió dos temporadas de albiazul completamente a la sombra de Rubén Gálvez. Así, estuvo como suplente del 'Gato de Aracena' en 57 jornadas de liga y sólo fue titular, disputando los 90 minutos, en el triunfo ante el Ibiza por 1-0 en la última jornada liguera de la campaña 2023/24.

Además, el cancerbero uruguayo tuvo un negativo cartel por su 'sangre caliente' durante los encuentros, y es que, por protestar desde el banquillo, vio hasta seis cartulinas amarillas y dos rojas en su periplo en el Recre. Las dos expulsiones las sufrió en el tramo final del pasado curso en la Primera RFEF en las visitas al Sevilla Atlético y el Marbella.

Rescisión de contrato

Tenía un año más de contrato con el Decano pero lo rescindió este verano y se comprometió con el Bollullos de Antonio Calle, con el que marcha actualmente líder del grupo X de la Tercera RFEF tras haber sumado diez puntos de 12 posibles en las primeras cuatro jornadas, los mismos que el filial del Cádiz y el Mirandilla.

Muy integrado en Huelva junto a su pareja, Centurión también fue indiscutible este verano en el cuadro condal en la Copa RFAF y la Copa RFEF. Ahora saborea de nuevo las mieles de este deporte tras muchos años sin gozar de minutos y confía en hacer un gran año y luchar por el ascenso.