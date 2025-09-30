El delantero de los seis descensos que ya ajustició en su día al Recreativo

El Recreativo de Huelva no puede fallar este domingo (Nuevo Colombino, 12.00 horas) recibiendo al recién ascendido Lorca Deportiva, rival que marcha en la zona baja de la clasificación del grupo IV de la Segunda RFEF y que todavía no conoce la victoria esta temporada. Empató en casa ante el Jaén (0-0) y cayó con La Unión Atlético (1-2), mientras que a domicilio cosechó tablas frente al Yeclano (0-0) y perdió frente al UCAM Murcia (2-1).

Su entrenador es Sebastián López, nacido en Águilas hace 50 años, y en su plantilla predominaron jugadores murcianos. Eso sí, dos de sus futbolistas más conocidos son foráneos. Se trata del guardameta lituano Ernestas Jaskevicius, que las cuatro anteriores campañas vistió la camiseta del Linares, y del central nigeriano Saturday, formado en los escalafones inferiores del Cádiz, el Valladolid y el Zaragoza y que en España también ha vestido las camisetas del Ceuta y del Sant Andreu.

El jugador más veterano del Lorca Deportiva, con 37 años de edad, es el delantero Andrés Jaén Carrasco Vázquez, que tiene un completo currículum en categorías inferiores y buenas cifras goleadoras pero también el dudoso honor de haber descendido de categoría hasta en seis ocasiones.

Formado en las categorías inferiores del Murcia, su localidad natal, debutó en Segunda B con el filial pimentonero en el ejercicio 2008/09, cosechando al curso siguiente su primer descenso pese a marcar siete tantos en 33 partidos. Después se enroló en el Yeclano y nuevamente bajó a Tercera División, anotando sólo una diana en esa temporada 2010/11.

En la siguiente bajó otra vez a dicha categoría desde la Segunda B, en esta ocasión en las filas de otro conjunto de su tierra, el Caravaca, en en una campaña en la que no vio puerta. Posteriormente se enroló en La Hoya Lorca, el UCAM Murcia y el Águilas, con el que marcó 27 tantos en Tercera División en la 2014/15.

En la siguiente temporada hizo 34 tantos con el Lorca Deportiva en dicha categoría y en la 2016/17 la friolera de 44, logrando el ascenso. Sin embargo, en la 2017/18 se topó con un nuevo descenso, el cuarto de su carrera, desde la Segunda B a Tercera en su primera etapa en el cuadro murciano (ese año hizo ocho goles).

En la campaña 2018/19 también bajó a Tercera en las filas del Villanovense, marcando cuatro dianas. Firmó entonces en esa categoría de nuevo con el Lorca Deportiva, logrando ascender y viendo puerta en 18 ocasiones. Y en la siguiente, la 2020/21, cosechó su sexto y último descenso pese a marcar otros 11 goles.

En dicha campaña le hizo dos tantos al Decano que dirigía por entonces Carlos Pouso en un choque de la segunda fase liguera en el que el Lorca Deportiva se impuso por 2-1 en el estadio Francisco Artés Carrasco. Los dos goles de Carrasco le dieron la vuelta al inicial de Alberto Quiles en un ejercicio de infausto recuerdo para los onubenses por el doble descenso.

Dos ascensos recientes

Sus excelentes números le abrieron las puertas del Real Murcia, el club capitalino, en el que por fin pudo debutar en el primer equipo con 33 años de edad. Logró subir de Segunda a Primera RFEF en la temporada 2021/22 haciendo nueve goles, y en la siguiente en dicha categoría marcó otros tres.

La pasada campaña se enroló por tercera vez en el Lorca Deportiva, donde es todo un mito, ascendiendo de nuevo a la Segunda RFEF con la gran cifra de 19 tantos en 33 encuentros de liga. En el presente campeonato trata de aportar veteranía al vestuario y por ahora no está gozando de muchos minutos, únicamente 64 repartidos en un choque de titular y otro saliendo desde el banquillo.