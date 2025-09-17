Pepe Mena pide «salir con el cuchillo entre los dientes» contra un Estepona que «va a estar arriba»

El centrocampista del Recreativo de Huelva Pepe Mena ha pasado esta mañana por la sala de prensa del Nuevo Colombino después del entrenamiento y ha reconocido que fue una pequeña decepción no darle en el partido del pasado domingo en casa ante el Puente Genil continuidad al triunfo del estreno liguero en la Segunda RFEF frente al Almería B.

«Teníamos las ganas y la ilusión de lograr los tres puntos para la afición y esta semana estamos analizando los pequeños detalles que nos llevaron a la derrota. Ya tenemos ganas de que llegue el partido de este sábado para corregir esos errores y volver a lograr los tres puntos. Iremos a Estepona con cabeza y corazón y con ganas de darle una alegría a la afición», destacó.

El futbolista albiazul es consciente de que este sábado, a las 20.30 horas en la visita al Estepona, el Decano se encontrará con otro hueso duro de roer: «En algunos tramos del partido nos faltó ser más verticales e ir a los espacios. Ya estamos trabajando en mejorar todo eso de cara al partido contra el Estepona, que es un equipo que luchará junto a nosotros por estar toda la temporada arriba. La clave será ser nosotros mismos y salir con el cuchillo entre los dientes. La pretemporada ha sido muy buena y confiamos en lograr los tres puntos aunque sabemos que será un partido complicado ante un rival fuerte. Debemos pulir todos los detalles tanto a nivel defensivo como ofensivo».

Satisfecho en lo personal

En lo personal, Pepe Mena se mostraba bastante satisfecho tras sus primeras semanas en el Recre. «Estoy contento y desde aquí le doy las gracias a todos los aficionados por el apoyo que me están dando. Ahora me toca a mí devolverles ese cariño en el campo y tratar de ayudar al equipo a lograr el objetivo que tenemos para esta temporada. Me adapto a varias posiciones aunque estoy un poco más de mediocentro. El míster me da total libertad para subir, bajar e ir a la derecha e izquierda y jugaré donde me pida que lo haga», concluyó.