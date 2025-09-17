central del recreativo
Bonaque aboga por darle «naturalidad» a la derrota contra el Puente Genil y cree que en el Colombino juegan «con nerviosismo»
«Entre comillas viene bien perder ahora porque sabemos que nos vamos a encontrar varios partidos más de este tipo», dice el central en rueda de prensa
«Estuve encantando por volver a ver a esa afición que cuando se pone empuja muchísimo», indica sobre el debut liguero en casa
Manuel Bonaque regresa al Recreativo para reforzar la defensa en su tercera etapa como albiazul
Manuel Bonaque, el regreso del capitán del Mérida y uno de los 'valientes' de Álvaro Cervera en el Recreativo
El veterano central del Recreativo de Huelva Manuel Bonaque ha sido uno de los protagonistas esta mañana en la sala de prensa del Colombino después del entrenamiento y ha comenzado haciendo referencia a la derrota sufrida por el Decano el pasado fin de semana por 1-2 contra el Puente Genil.
«En general hicimos un buen partido, teniendo bastante la posesión y atacando muchísimo contra un equipo que se encerró bien y que jugó sus armas, pero al final cometimos dos o tres fallos que provocaron sus dos goles y al final hay que corregir esos pequeños detalles», comentó.
Sobre alguna de las claves de la derrota, Bonaque comentó que «cuando estás atacando y ves que ellos no te generan peligro y te ralentizan el juego a lo mejor te relajas un poco, así que hay que poner una chispa más y sobre todo de tres cuartos hacia adelante demostrar la calidad que tenemos arriba. Hay que tener mentalidad positiva y saber que la mayoría de partidos nos los podemos llevar».
El futbolista onubense, que cumple su tercera etapa en el Recre, quería mostrarse positivo de cara al futuro: «Defensivamente yo he visto al equipo siempre bien, tanto en la pretemporada como en el primer partido de liga, pero al final son escenarios que se van dando y en el Colombino a veces jugamos un poco con ese nerviosismo de querer soltarnos algo más, así que debemos aprender de los errores para los próximos partidos. Poco a poco vamos conociendo mejor a los compañeros y cada jornada que pase iremos a más».
Aprender de los errores
Y volvía Bonaque a desdramatizar la derrota señalando que «hay que darle naturalidad y saber que todos los partidos van a ser difíciles y diferentes. Sobre todo aquí en el Colombino todos los equipos nos van a venir a jugar a su manera y muchos van a encerrarse atrás y a aprovechar los detalles. Hay que ser listos en ese aspecto para no cometer errores».
De su vuelta al Nuevo Colombino, el defensa comentó que «estuve encantando por volver a ver a esa afición que cuando se pone empuja muchísimo. El aliento y sobre todo el cariño se nota. Yo lo noté mucho y la pena fue la derrota, que lo empañó todo un poco, pero hay que saber que es la jornada dos y que quedan muchos puntos y muchos partidos. Entre comillas viene bien perder ahora porque sabemos que nos vamos a encontrar varios partidos más de este tipo».
Por último, sobre la cita de este sábado a domicilio a las 20.30 horas contra el Estepona, Bonaque incidía en que «hay que tener calma porque ahora mismo no asciende todavía ningún equipo. Debemos seguir creciendo como equipo y ahora tenemos una buena oportunidad contra el Estepona, que sabemos que nos planteará un partido difícil porque están bastante necesitados al no haber logrado todavía ninguna victoria».